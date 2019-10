Giallo a Che tempo che fa | l’attore ospite non si presenta in studio Dito puntato contro

Il Giallo della famiglia olandese che ha vissuto in una cantina aspettando la fine del mondo : Il caso della famiglia olandese, finita sui giornali di tutto il mondo, che per almeno 9 anni ha vissuto nello scantinato di una fattoria a Ruinerwold in attesa della fine del mondo. All'interno della cantina la polizia ha scoperto sei ragazzi di età compresa tra i 18 e i 25 anni e un uomo di 58 anni che è stato arrestato. Il sindaco: "Mai visto nulla del genere".Continua a leggere

Il Giallo dei passaporti cileni falsi che collegano le bombe sugli aerei alla strage di Bologna : Il filo rosso che collega alcuni tra i più efferati attentati degli anni '70 e '80 è costituito da alcuni passaporti falsi, tutti cileni, e tutti necessari a coprire le reali identità degli autori delle stragi: dalle bombe sugli aerei del 1974 agli attacchi di Carlos Lo Sciacallo, passando per la strage di Bologna.Continua a leggere

CASO MORO/ E "Giallo Leone" : le parole che alimentano il complottismo : Si torna a parlare del CASO MORO dopo le dichiarazioni della vedova dell'ex Presidente Giovanni Leone. Il parere del politologo Agostino Giovagnoli

Roma – Si mette male per i Giallorossi : menisco rotto per Diawara - anche Dzeko sotto i ferri : Diawara e Dzeko sotto i ferri domani mattina: operazione in vista per i due giocatori della Roma Infermeria piena in casa Roma: si mette male per i giallorossi, che devono fare a meno di Diawara e Dzeko per tempi ancora da valutare.Il 22enne guineano ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro e, anche se gli accertamenti effettuati a Villa Stuart hanno escluso interessamenti dei legamenti, sarà operato domani ...

Live Genk-Napoli live 0-0 Giallo anche per Fabian Ruiz : Torna in campo il Napoli contro i belgi del Genk, dopo il roboante ingresso nella competizione di due settimane fa, quando i partenopei, grazie ad una super prestazione di fronte ai...

Ilary Blasi - il Giallo della pizza manda in tilt i social. Perché tutti hanno notato… : Ilary Blasi posta una foto in pizzeria e scatta il giallo sui social. La moglie di Francesco Totti ha pubblicato su Instagram una foto mentre mangia uno spicchio di pizza ed è subito caos. Ilary Blasi, alla quale è stata affidata la conduzione di Eurogames, il programma che si ispira a Giochi senza frontiere, è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Sempre in forma smagliante, fisico magro, asciutto, tonico. La perfezione. ...

Polemica Roma/Lega per il caso Juan Jesus (che sarà l’ambasciatore Giallorosso contro il razzismo) : Il Corriere dello Sport parla di uno scontro tra la Roma e la Lega avvenuto ieri su Twitter. In serata, la Roma ha condiviso il suo stesso tweet con cui giovedì annunciava di aver segnalato alla polizia il tifoso che aveva insultato Juan Jesus su Instagram scrivendo: “Lega Serie A, state davvero pensando di affrontare seriamente il problema del razzismo nel calcio italiano?” Un messaggio che è caduto come una mannaia sulla Lega. Che prontamente ...

Roma - daspato a vita il tifoso che ha insultato Juan Jesus : il premier Conte al fianco del club Giallorosso : Il presidente del Consiglio dei Ministri ha espresso il proprio parere sulla vicenda che ha coinvolto il giocatore della Roma Juan Jesus, vittima di insulti razzisti sui social La Roma ha preso provvedimenti contro lo pseudo tifoso che ieri, tramite social, ha insultato Juan Jesus per il suo colore della pelle. ALFREDO FALCONE/LaPresse Il club giallorosso infatti ha reso noto nella serata di ieri di aver segnalato l’account alla ...

Siparietto social De Roon-Roma : il calciatore sfotte i Giallorossi - che rispondono con ironia [FOTO] : Si chiude con la sconfitta interna contro l’Atalanta l’imbattibilità della Roma di Fonseca, che nel turno infrasettimanale di ieri in Serie A è stata sconfitta all’Olimpico dai bergamaschi per via delle reti di Zapata e De Roon. Proprio il centrocampista degli orobici si è reso protagonista di un simpatico Siparietto social, prendendo di mira ironicamente l’account inglese Twitter della Roma. Questo il post: ...

Giuseppe Conte - il sondaggio Emg Acqua che lo smaschera : immigrati ed Europa - disastro Giallorosso : "Poca o nessuna fiducia" nel governo di Giuseppe Conte. Il sondaggio Emg Acqua per Agorà su Raitre sottolinea come il 48% degli intervistati non riponga grandi speranze nel governo Pd-M5s, mentre il 29% dell'elettorato si dice "molto" o "abbastanza" fiducioso nell'operato del Conte-bis. Leggi anche:

Laura Castelli spunta anche nel nuovo governo M5s-Pd : dove la vogliono piazzare i Giallorossi : In 200 per soli 42 posti. E così incomincia la corsa alla poltrona del sottogoverno del bis-Conte. Fioccano nel Pd e nel Movimento 5 Stelle le autocandidature, mentre il premier ha detto chiaramente di "voler fare in fretta". "Noi ci siamo, il problema è del M5S: è esploso" fanno sapere dal Nazareno

Ovetto Kinder - ecco perché il contenitore della sorpresa è Giallo : ciò che non sapevate : Vi siete mai chiesti perché il contenitore della sorpresa dell'Ovetto Kinder sia giallo? A domandarselo è stata una mamma con la passione per le curiosità, la quale ha condiviso il responso su un forum web: il colore paglierino della scatola serve a richiamare la nuance del tuorlo d'uovo. Pensandoci

Miss Italia - il Giallo. C’è la sedia ma Alessandro Greco resta in piedi tutta la sera : ecco perché : Carolina Stramare è Miss Italia 2019. La ventenne di Vigevano (Pavia), è la vincitrice dell’edizione numero 80 del Concorso. La nuova Miss Italia è stata eletta in diretta su Rai 1, nella trasMissione condotta da Alessandro Greco dal PalaInvent di Jesolo, con il 36% delle preferenze. Tra battute e sorrisi, il conduttore ha riportato il vecchio stile Miss Italia su Rai 1. Tra i momenti migliori della serata, ricorderemo di certo quello in cui ...

Che scuola hanno fatto i neo ministri del governo Giallo-rosso? : La maturità classica di Conte (60/60), il liceo scientifico di Franceschini, la laurea in filosofia dell’«economista» Fioramonti, la terza media di Teresa Bellanova, che non ha potuto proseguire gli studi perché dopo il diploma è andata a lavorare nei campi