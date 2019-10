Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 21 ottobre 2019) “Ho superato il senso di abbandono”, diceche, ospite di Mara Venier a Domenica In, racconta la morte della madre. Il cantante rivela: “Ho fatto un disco che volevo intitolare Canzoni dal tinello. Il tinello era il posto in cui stava sempre miae in cui cantava sempre. Fu il primo momento in cui la musica entrò dentro di me. Ho sempre pensato al suo abbandono da figlio, mia madre èa 52. Di colpo si è ribaltata questa cosa, mi sono messo nei suoi pe ho capito cosa può aver provato lei”.L’artista afferma di aver elaborato ladella madre, mitigando il sentimento di abbandono provato. “Oggi ho 51e ora riesco di più a capirla, ad immedesimarmi in lei. Ho superato il senso di abbandono. Non c’è più rabbia, anche perché ovviamente non ...

HuffPostItalia : Francesco Renga: 'Mia mamma è morta che aveva 50 anni. Ho vissuto la sua scomparsa come un abbandono' - PatriziaMarsili : RT @ale_ciarrox98: adesso darò un parere personale non richiesto riguardo la collaborazione tra Ermal e Francesco Renga e la merda che sto… - riccioale19 : RT @OptiMagazine: Francesco Renga ed Ermal Meta in Normale, il nuovo singolo inedito ad ottobre -