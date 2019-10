Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 21 ottobre 2019)è stata la più grande rivelazione dell’edizione 2019 di Tale eshow. Tutti d’accordo sui social, ed in particolare su Twitter, dove sono migliaia i cinguetti per quello che è considerato una sorta di vincitore morale del talent di casa Rai.a “Tale eshow”.la: “Qualcunodica!” La sesta puntata del programma si è chiuso venerdì scorso con due vincitori. Uno è, che è stato migliore della serata; l’altro è Agostino Penna, il “vincitore dei vincitori” con un punteggio da record. Arrivato come il ‘cenerentolo’ della situazione, quello etichettato come il ‘bello ma non balla’, alla fine,si è rifatto alla grande, e c’è stato pure chi gli ha proposto un “cambio di carriera”. Dalla prossima settimana parte il super torneo.si è aggiudicato la puntata con ...

Noovyis : (Francesco Monte a “Tale e quale show”. Spunta la clamorosa svista: “Qualcuno glielo dica!”) Playhitmusic -… - MastrotekPino : Tale e Quale Show 2019: Francesco Monte ha perso la testa per una concorrente? - Giadaitaliana : RT @Angela300564201: Tale e quale, Francesco Monte si piazza secondo e scatta la rivolta: 'Raccomandato, è una ladrata' -