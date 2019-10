Formula 1 – Williams | Latifi al posto di Kubica nelle FP1 in Messico | si prepara il

Fonte : sportfair

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Nicholasprenderà ildi RobertFP1 del Gp del: lal’avvicendamento per la prossima stagioneFP1 del Gp delci sarà un avvicendamento sulla mono: Nicholasprenderà ildi Robert. Il giovane pilota canadese continuerà a prendere confidenza con la monoche, secondo le ultime indiscrezioni, guiderà dalla prossima stagione andando a sostituire proprio il veterano polacco.ha dichiarato: “sono davvero contento di tornare in macchina in, è passato tanto tempo dalla mia ultima esperienza in1 a Spa. Anche lo scorso anno ho avuto la possibilità di girare su questo circuito, quindi ho già un po’ familiarità con la pista e so cosa aspettarmi. E’ un tracciato unico, visto che saremo in altura, quindi l’aderenza tenderà a mancare, il che rende tutto più ...

F1RaceGp1 : Formula 1 e 2021: Nuove regole ecco cosa cambierà: - realferrarista : RT @FormulaPassion: George Russell: “Non possiamo continuare con questi freni” - FormulaPassion : George Russell: “Non possiamo continuare con questi freni” -