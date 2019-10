Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019) E’ iniziato ilsugli emendamenti alsalva-nelle commissioni congiunte Industria e Lavoro del Senato. Nel pomeriggio è arrivato il viatutele per i, con diritti minimi per tutti e un trattamento da lavoratore subordinato per chi svolge l’attività di ciclo-fattorino in modo continuativo. Si punta a chiudere in giornata e da più parti si dà per scontato che in aula il governo metterà la fiducia, visto che il provvedimento va convertito entro il 3 novembre e deve ancora passare alla Camera. Dopo le proteste di 17 senatori del M5s lo scudo penale per l’ex Ilva sarà con ogni probabilità depennato ed eventualmente ripresentato in unad hoc. Oggi a Taranto il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha ribadito non solo di essere contrario allo scudo ma di ritenere “il modello siderurgico rappresentato da Ilva insostenibile ...

TutteLeNotizie : Decreto Imprese, al via voto in commissione: via libera alle norme sui rider, verso rinvio… - divorex82 : RT @Sergio_Vaccaro1: Orgoglioso di questo risultato. Il lavoro non si tocca! Decreto salva-imprese, sì ad accordo per stabilizzare i precar… - Davni10 : RT @Sergio_Vaccaro1: Orgoglioso di questo risultato. Il lavoro non si tocca! Decreto salva-imprese, sì ad accordo per stabilizzare i precar… -