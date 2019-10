ATP Vienna – Sonego subito fuori | Fucsovics non lascia scampo all’azzurro

LIVE Berrettini-Edmund - ATP Vienna 2019 in DIRETTA : 3-6 - il britannico vince il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Sbaglia il rovescio in recupero Berrettini Nel frattempo ha perso Lorenzo Sonego, sconfitto con un doppio 6-4 dall’ungherese Marton Fucsovics 3-6 Set Edmund, chiude in spinta il britannico che può dirsi soddisfatto; non così Berrettini, che ha decisamente avuto ogni genere di problema in questa prima parte del match Vantaggio Edmund, set point: servizio e dritto 40-40 Ace centrale ...

Viaggi per sport. Tennis ATP 500 : Vienna - la capitale della musica : Il Tennis è da sempre uno degli sport più praticati e seguiti al Mondo. Le gesta atletiche dei grandi campioni, di questa disciplina, illuminano e deliziano le platee degli stadi, gremite all’inverosimile durante i tornei di maggior prestigio. Gli ATP 500 rientrano proprio in questo tipo di manifestazione e la città di Vienna (Austria) sarà teatro di uno di questi eventi dal 21 al 27 Ottobre. Tra i partecipanti ci sarà l’Azzurro Berrettini, a ...

Tennis - ATP 500 Vienna 2019 : sorteggiato il tabellone. Berrettini pesca Edmund - Sinner e Sonego con due qualificati - subito Thiem-Tsonga : E’ stato sorteggiato quest’oggi il tabellone principale del torneo ATP 500 di Vienna, che assieme a quello di Basilea sarà l’ultimo del 2019 prima del Masters 1000 di Parigi-Bercy e delle ATP Finals. Proprio questo è l’obiettivo di diversi tra coloro che prendono parte a questo torneo, che ha nella testa di serie numero 1 il padrone di casa Dominic Thiem, subito atteso da un difficile impegno con il francese Jo-Wilfried ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : Jannik Sinner riceve una wild card e sarà al via del torneo austriaco : Jannik Sinner è finito al centro della scena per aver sconfitto il n.13 del mondo Gael Monfils negli ottavi di finale dell’ATP di Anversa (Belgio). L’azzurrino ha espresso un gioco scintillante e, da questo punto di vista, la wild card ricevuta è stata sfruttata come meglio non si sperava. Oggi, il 18enne della Provincia di Bolzano se la vedrà contro lo statunitense Frances Tiafoe e le difficoltà saranno anche in questo caso ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : Daniil Medvedev rinuncia anche al torneo austriaco. Matteo Berrettini sarà testa di serie n.3 : Il russo Daniil Medvedev, vincitore del Masters 1000 di Shanghai, ha annunciato che non prenderà parte all’ATP 500 di Vienna (Austria) in programma la prossima settimana (21-27 ottobre). Il russo, trionfatore in Cina e vittorioso di 29 delle ultime 32 partite disputate, totalizzando 6 finali consecutive (ivi compresa quella allo US Open), vuol prendersi una pausa (dopo aver dato forfait anche all’ATP di Mosca) per arrivare pronto ai ...