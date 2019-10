Scopre che lui è un killer L' uomo prova a sgozzarla

Torino - cerca di lasciare il fidanzato quando Scopre che nel 2008 aveva ucciso la sua ex : lui la aggredisce e tenta di sgozzarla. Arrestato : L’attuale fidanzata ha tentato di rompere la relazione quando ha scoperto che, nel 2008, il compagno aveva ucciso l’ex ragazza 21enne. Ma l’uomo non ha accettato la decisione, ha spaccato una bottiglia e ha tentato di sgozzarla. È successo a Torino, dove una donna di 44 anni è rimasta sfregiata al volto ed è adesso ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Maria Vittoria. Safi Mohamed, un tunisino di 36 anni che era detenuto ...

Scopre che l'ex moglie non ha relazioni : dà fuoco a casa e tenta il suicidio : Momenti di paura ieri mattina a Mozzate, in provincia di Como, per un incendio divampato in un appartamento. Solo in seguito si è scoperto che ad appiccarlo è stato un ex marito geloso che aveva prima rapito la propria ex. Secondo quanto ricostruito dalle Forze dell’ordine, tutto sarebbe iniziato ieri mattina, sabato 18 ottobre, verso le sei. L’uomo, un 57enne di Mozzate, ha aspettato che la ex moglie uscisse di casa per andare al lavoro. ...

Upas - trame 21-22 ottobre : Giovanna Scopre che Aldo ha una relazione : Proseguono le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' la cui ambientazione è nello storico palazzo Palladini. Le anticipazioni dell'appuntamento numero 5356 trasmesso lunedì 21 ottobre svelano che il personaggio di Raffaele sarà al centro delle trame. Il portiere non saprà in quale maniera risolvere i problemi del figlio dopo l'incidente avvenuto all'avvocato Leone. Nicotera comincerà ad avere dei ...

Entra in casa di una ragazza - le mette una bomba al collo e le intima di dargli tutti i soldi - quello che si Scopre dopo è sconcertante : Un ricco uomo di affari, Paul Douglas Peters, di 50 anni ha compiuto un’azione decisamente inspiegabile. L’uomo, che non aveva certo bisogno di soldi si è introdotto a casa di una ragazza molto ricca, è Entrato nella sua camera da letto, le ha legato al collo una catena con una bomba e le ha detto che se non gli avesse dato tutti i soldi che aveva lui avrebbe fatto esplodere la bomba. Questa vicenda è accaduta in Australia. La ragazza, ...

Acacias 38 - spoiler del 14 ottobre : Telmo Scopre che i Valmez erano fratellastri : Continuano i colpi di scena anche nel prossimo episodio di Una vita, in onda lunedì 14 ottobre a partire dalle 14:10 su Canale 5. Stando alle anticipazioni, le vicende ruoteranno ancora attorno a Lucia Alvarado e alla questione della sua eredità, che pare interessare in particolar modo a Samuel. L'Alday, dopo aver scoperto che la ragazza è l'unica erede dei Marchesi di Valmez, si recherà da Joachin per capire meglio la questione dell'eredità, su ...

Anticipazioni Una Vita dal 14 al 19 ottobre : Casilda Scopre che Maria è sua madre : Nuovo appuntamento con le Anticipazioni della soap opera Una Vita, in onda tutti i giorni con grande successo di pubblico su Canale 5 ma anche in prime time su Rete 4. Le Anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 14 al 19 ottobre, in prima visione, rivelano che ci saranno delle novità che riguarderanno il personaggio di Servante che dovrà fare i conti con un problema di salute non indifferente. E poi ancora riflettori puntati su Casilda, la ...

Le arrivano mille euro di bolletta del gas - ragazza Scopre che pagava per tutti i condomini : millecinquecento euro di bolletta del gas. Troppo, nemmeno il caro vita può giustificare una cifra del genere. Aveva pensato a un errore nel conguaglio, la ragazza 28enne residente a...

Ha le vertigini e forti dolori : ragazzo di 27 anni Scopre che un ragno gli era entrato nell’orecchio di notte : Si è svegliato con le vertigini, le orecchie tappate e un senso di stordimento accompagnato a forti dolori alle orecchie. Allora ha provato come prima cosa a pulirsi mettendo un un po’ di olio d’oliva e poi un cotton fioc e così ha fatto una terribile scoperta: un ragno gli era entrato nell’orecchio durante la notte, mentre dormiva. È quanto successo a Liam Gomez, 27enne web designer originario di Folkestone, una città ...

Beautiful - anticipazioni americane 14-18 ottobre : Katie Scopre che la donatrice è Flo : Le puntate americane di Beautiful in onda dal 14 al 18 ottobre saranno ampiamente dedicate alle conseguenze dell'operazione di Katie e Flo. Quest'ultima, compatibile con la zia, deciderà di donarle il rene, salvandole la vita proprio quando tutto sembrerà perduto. Ma se in un primo momento preferirà restare anonima, le anticipazioni della prossima settimana rivelano invece che il suo nome diventerà di dominio pubblico, causando reazioni ...

Una Vita - anticipazioni al 19 ottobre : Casilda Scopre che Maria è sua madre : Intrighi e colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan di Una Vita anche nel corso della settimana che va dal 13 al 19 ottobre. Come di consueto, la soap iberica andrà in onda su Canale 5, a partire dalle 14:10 e, stando alle anticipazioni, vedremo che Lucia scoprirà che i suoi veri genitori sono i Marchesi di Valmez, i quali la affidarono a Joachin dopo aver scoperto di essere fratellastri. Anche per Casilda sarà il momento di grandi ...

Anticipazioni Una Vita fino al 19 ottobre : Lucia Scopre di essere figlia dei Marchesi : Saranno puntate assolutamente da non perdere quelle che attenderanno i telespettatori di Una Vita dal 13 al 19 ottobre su Canale 5 (e il solo martedì sera su Rete 4). In tali giorni, infatti, molti nodi verranno al pettine a partire dalla scoperta delle vere origini di Lucia, figlia dei Marchesi de Valmez. La notizia, però, coinciderà con l'uccisione di Joaquin, l'uomo al quale la Alvarado era stata affidata dai suoi genitori biologici. Chi sarà ...

Kaspersky Scopre il malware Reductor - che spia l’attività online delle vittime : Si chiama Redactor il nuovo malware scoperto dai ricercatori per la sicurezza di Kaspersky. Dirotta il traffico HTTPS manipolando i generatori di numeri “random” dei browser. In questo modo permette ai cyber criminali di installare certificati digitali non autorizzati e di spiare quello l’attività degli utenti online. Per capire come agisce questa minaccia, bisogna ricordare che di recente, al classico “http” degli indirizzi ...

Tempesta d’amore - anticipazioni italiane : Paul Scopre che Jessica ha abbandonato Luna e ne ha simulato la morte! : Il tanto temuto momento della verità è arrivato! Tra pochissimo nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Jessica Bronckhorst (Isabell Ege) vedrà il suo più grande incubo diventare realtà: la verità sul suo finto aborto e sull’abbandono della figlioletta Luna verrà alla luce! E non sarà lei l’unica a soffrirne le conseguenze… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni ...

Messina - muore all’ospedale di Milazzo : il figlio Scopre che il corpo è pieno di pidocchi : Nell'obitorio dell'ospedale Fogliani di Milazzo (Messina) i parenti di un cinquantaseienne hanno trovato il cadavere dell'uomo ricoperto di pidocchi. Come riferito dall'avvocato della famiglia, il figlio del defunto ha registrato un video per documentare la scena. I familiari hanno presentato denuncia alla Procura.Continua a leggere