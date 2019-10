Scoperta straordinaria | il latte materno contiene la molecola che vince più di 40 tipi di

Fonte : baritalianews

(Di domenica 20 ottobre 2019) Catharina Svanborg è una ricercatrice dell’Accademia reale svedese delle scienze fin dal 1997 e ha il grandissimo merito di aver scoperto che unacontenuta nelriesce a mettere k.o. più di 40di cancro. Questa molecole è chiamata HAMLET, Human Alpha-lactalbumin Made Lethal to Tumor cells, ed è in grado di annientare le cellule tumorali. Questaè stata resa nota il 7 aprile 2017 a Firenze durante il Simposio internazionale sull’allattamento presentata da Guido Moro, Presidente dell’associazione Banche delumano donato. La Svanborg ha dichiarato così: “Ho scoperto per caso le proprietà di questa. Stavo studiando gli effetti antibatterici del, per cercare il modo di creare nuovi antibiotici naturali e mi sono accorta che una frazione delinduceva le cellule tumorali a suicidarsi”. Lain ...

PokemonGoRaidIt : La Pietra #Unima è stata rilasciata oramai da un mese. ?? Quante ne avete trovate nel pacco della Scoperta Straord… - lillydessi : Scoperta la straordinaria tecnica che usano le megattere per pescare - La Stampa - LunatikaLullaby : RT @RadioItalia: Che scoperta straordinaria! (da: @repubblica) -