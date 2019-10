Saldi Steam Halloween 2019 | quando prenderanno il via?

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 20 ottobre 2019) Il periodo autunnale e quello invernale sono sempre forieri di ottime notizie per chi attende icon grande ansia. D'altronde numerosi sono quegli utenti che scelgono intenzionalmente di non sborsare l'intero costo del biglietto per il proprio giro nella giostra videoludica, ma preferiscono attendere qualche mese per beneficiare della scontistica adeguata proposta dalle diverse piattaforme per cui i vari titoli sono resi disponibili. Nel corso degli anni isono divenuti un vero e proprio punto di riferimento per l'intero mercato, una sorta di termometro. E la temperatura sembra obbligata a salire parecchio nel corso delle prossime settimane. Stando infatti alle indiscrezioni riportate in rete, il momento di aprire il portafogli si avvicina per tutti i giocatori più parsimoniosi. C'è evidentemente chi non è riuscito a mantenere il consueto riserbo in merito ...