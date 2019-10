MotoGP | GP Giappone 2019 | Danilo Petrucci rischia il posto in Ducati Confronto impietoso

MotoGP – Dovizioso analitico dopo il Gp del Giappone : “soffriamo tanto con le gomme nuove” : Andrea Dovizioso sincero dopo il Gp del Giappone: le parole del forlivese della Ducati dopo il terzo posto di Motegi Un terzo posto soddisfacente a metà per Dovizioso oggi al Gp del Giappone: il forlivese della Ducati avrebbe preferito il secondo posto al terzo, ma considerando la partenza dalla settima casella in griglia il risultato è più che positivo e permette al ducatist di consolidare il suo secondo posto in ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Valentino Rossi - è un tunnel senza fine. Gara anonima - poi la caduta : prosegue una stagione da incubo : Zero punti a Motegi e zero soddisfazioni. Un Giappone da dimenticare, un Giappone da cestinare per Valentino Rossi quello che si è prefigurato nel weekend mondiale della MotoGP. Il “Dottore” dà seguito alla crisi e la cura contro i propri mali è lontana dall’essere trovata. No, non ci siamo Valentino e questo fine settimana è forse il punto più basso. Sì perché, pur nelle lodevoli intenzioni di cambiare qualcosa (frenata a due ...

Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di MotoGP del Giappone : Il pilota spagnolo Marc Marquez (Repsol Honda) ha vinto il Gran Premio di MotoGP del Giappone, davanti al francese Fabio Quartararo (Yamaha) e all’italiano Andrea Dovizioso (Ducati). Marquez, che era partito in pole position, è rimasto in testa per tutta la

CLASSIFICA MotoGP/ Mondiale dopo Gp Giappone 2019 : Quartararo supera Valentino Rossi : CLASSIFICA MOTOGP: Mondiale piloti dopo GP Giappone 2019 a Motegi. Titolo iridato già nelle mani di Marc Marquez, Quartararo supera Valentino Rossi e ora...

VIDEO MotoGP - il primo giro completo del GP del Giappone 2019 : Il gran premio del Giappone 2019 della MotoGP si è chiuso con la decima vittoria stagionale di Marc Marquez. Lo spagnolo ha dominato la scena fin dai primi metri, con una partenza perfetta e un ritmo imposto impossibile da sostenere per tutti i rivali che lentamente si sono allontanati. Andiamo a rivivere le emozioni della partenza e del primo giro, con l’infelice partenza di Franco Morbidelli dalla seconda casella e il primo e unico ...

MotoGP – Marquez allunga - Dovizioso guadagna punti dai diretti rivali : la nuova classifica piloti dopo il Gp del Giappone : Marquez sempre più leader, Dovizioso allontana i diretti rivali: la nuova classifica piloti di MotoGp Che spettacolo Marc Marquez! Lo spagnolo ha regalato alla Honda il titolo Costruttori in Giappone grazie ad una splendida vittoria a Motegi. Con la vittoria Giapponese Marquez allunga sempre più in classifica, nonostante il titolo Mondiale già matematicamente conquistato. Il terzo posto di Dovizioso oggi in gara permette invece al ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Giappone 2019 : “Non eravamo veloci e ho commesso un errore” : Una domenica da dimenticare per Valentino Rossi. Il GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, ha riservato zero soddisfazioni: qualifiche negative e caduta in gara, lontano dalle posizioni di vertice. Un momento molto difficile per il “Dottore” che continua ad essere il pilota più in difficoltà sulla Yamaha, non trovando delle soluzioni ai suoi problemi di feeling, soprattutto nella resa della gomma ...

MotoGP – Gara amarissima a Motegi per Valentino Rossi : il Gp del Giappone termina con una caduta : Valentino Rossi cade a Motegi: Gp del Giappone amarissimo per il Dottore Valentino Rossi sta affrontando un periodo davvero complicato: dopo una qualifica amarissima, che ha costretto il Dottore a partire oggi dalla decima casella in griglia a Motegi, il nove volte campione del mondo non è riuscito nella rimonta, rimanendo sempre stabile intorno all’11ª posizione in Gara. A quattro giri dal termine Valentino Rossi ha poi dovuto fare ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Giappone 2019 : “Avevamo un bel passo - avessi avuto un giro in più sarei arrivato secondo…” : Andrea Dovizioso è terzo al termine del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, il pilota della Ducati è stato costretto a una corsa in rimonta, per l’esito delle qualifiche. La Rossa, da questo punto di vista, ha permesso al forlivese di risalire diverse posizioni, centrando un podio significativo dopo un sabato decisamente complicato. A premiare l’alfiere di Borgo Panigale è stata la ...

MotoGP – Marquez soddisfatto - Quartararo si gode il titolo di Rookie - Dovi sperava nel 2° posto : le parole dei protagonisti del Gp del Giappone : Marquez trionfa in Giappone, alle sue spalle Quartararo e Dovizioso: le prime parole dei protagonisti del Gp del Giappone Marc Marquez ha conquistato l’ennesima vittoria: dopo il successo in Thailandia, lo spagnolo ha trionfato oggi anche in Giappone, regalando alla Honda il titolo Costruttori. Secondo posto per Quartararo, che dopo aver regalato qualche brivido iniziale in un breve duello con Marquez, ha dovuto lottare sul finale ...

Marc Marquez MotoGP - GP Giappone 2019 : “La strategia era quella di scappare fin da subito. Ho gestito tutto al meglio” : Quarta vittoria consecutiva per il dominatore assoluto di questa stagione 2019 della MotoGP. Marc Marquez non lascia altro che le briciole agli avversari anche nel GP del Giappone e continua a rivelarsi davvero inattaccabile in questo momento storico del motociclismo. Dopo una prima parte di corsa più controllata con Fabio Quartararo alle sue spalle il catalano non ha avuto problemi a scappare via e trovare il decimo successo stagionale, ...

MotoGP - Classifica Mondiale 2019 : la graduatoria dopo il GP del Giappone. Marquez già Campione - +119 su Dovizioso : Marc Marquez si è già laureato Campione del Mondo 2019, lo spagnolo si è assicurato il titolo iridato della MotoGP con quattro gare di anticipo e non pago ha anche vinto il GP del Giappone sul circuto di Motegi. L’alfiere della Honda tocca quota 350 punti e vanta addirittura 119 lunghezze di vantaggio su Andrea Dovizioso che ha ormai blindato mentre per il terzo posto è una lotta serrata tra Alex Rins, Maverick Vinales, Danilo Petrucci, ...

MotoGP : Marquez vince anche in Giappone : 8.59 Marc Marquez non si ferma più.Il 26enne di Cervera,dopo aver conquistato in anticipo in Thailandia il suo ottavo titolo Mondiale, domina anche il Gp del Giappone. Il campione spagnolo firma il successo numero 80 (10° stagionale). A completare il podio il francese Quartararo e Andrea Dovizioso,che nel finale riesce a resistere agli attacchi di Vinales. Ottimo sesto Morbidelli che, dopo essere stato in lotta per il podio per oltre metà ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Giappone 2019 : risultato e classifica gara : Ordine d’arrivo MotoGP, GP Giappone 2019: risultato e classifica gara 1 93 M. MARQUEZ 29:49.481 2 20 F. QUARTARARO +2.579 3 4 A. DOVIZIOSO +5.986 4 12 M. VIÑALES +6.198 5 21 F. MORBIDELLI +7.384 6 42 A. RINS +9.180 7 35 C. CRUTCHLOW +9.563 8 43 J. MILLER +10.876 9 36 J. MIR +11.850 10 9 D. PETRUCCI +13.798 Clicca qui ...