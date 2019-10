Sky | non è rigore il mani di De Ligt | gioca intenzionalmente il pallone

Rinnovo Mertens – Sky : il belga non ha alcuna intenzione di accettare una proposta dalla Cina : Il Napoli è alle prese con i rinnovi di Mertens e Callejon, argomento di cui ha ampiamente parlato anche ieri il presidente de Laurentiis confermando la volontà della società di prolungare il contratto ai due calciatori. Ciò che manca, come ha detto oggi Ancelotti, è la volontà dei due adesso che dovranno scegliere dove sarà il proprio futuro. Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio “Dries Mertens non avrebbe ...

Sky - Ugolini : “Insigne è un campione può fare più ruoli - deve capire che non può ridursi a una zona…” : Massimo Ugolini a Radio Kiss Kiss Napoli Massimo Ugolini giornalista di Sky è intervenuto nel corso di Kiss Napoli. Questele sue dichiarazioni: “Insigne? In nazionale ritrova spesso serenità, forse scende un po’ la pressione. Mancini ha varie scelte, ma potrebbe partire con Immobile con cui ha un’ottima intesa. La nazionale può aiutarlo a trovare maggiore condizione, convinzione e brillantezza. Ancelotti? Credo ...

Ancelotti a Sky : “Partita sufficiente e combattuta - siamo stati poco efficaci. Vogliamo lottare per lo scudetto! Inter-Juve non mi interessa. Su Lozano…” : Carlo Ancelotti a Sky Sport al termine di Torino-Napoli Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro il Torino: “Partita molto combattuta, è stata sufficiente la gara di oggi, ma è mancata un po’ di efficacia in avanti. Ho visto timidezza nel cercare di proporre situazioni pericolose e quando bisognava concretizzare. Non ci sono stati dei cali di tensione. ...

Meret a Sky : «Non va bene il pareggio. Inter-Juve? Pareggio» : Il portiere del Napoli Alex Meret, autore di un’ottima prestazione oggi contro il Torino nonostante gli azzurri non siano riusciti ad andare oltre al pareggio, ha parlato a Sky Sport Parata decisiva? «È stato un bel tiro angolato di Ansaldi, passato in mezzo a qualche giocatore, ma ero in traiettoria e sono riuscito a deviarla. È stato importante per il risultato» Il risultato? «Non va bene il pareggio, volevamo i tre punti, ma non ...

Ancelotti a Sky : «È mancata la qualità non la grinta» : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky nel post partita di Torino-Napoli: Soddisfatto dal risultato e dalla prestazione? «È stata una partita sufficiente, è mancato soprattuto nella prima parte un po’ di efficacia in più, un po’ meno timidezza nel cercare di proporsi in avanti. La squadra del Torino ci mette molto dal punto di vista della volontà. Siamo stati troppo timidi quando si doveva ...

VIDEO Celestino Vietti Moto3 - GP Thailandia 2019 : “Non mi aspettavo questa pole - ringrazio lo Sky Racing Team VR46” : Celestino Vietti ha concluso in gloria le sue qualifiche del GP della Thailandia, quindicesimo round del Mondiale 2019 di Moto3. Sul tracciato di Buriram, l’alfiere dello Sky Racing Team VR46, ha ottenuto la sua prima pole position nel Motomondiale e nella minima cilindrata, sfruttando in maniera perfetta le fasi concitate del time-attack e facendo la differenza nell’ultimo settore della pista, potendo contare sul riferimento di chi ...

Sky : “Insigne non l’ha presa bene” : Gianluca Di Marzio in diretta da Genk conferma che la panchina di Insigne non ha motivazioni fisiche e proprio per questo Lorenzo non l’ha presa benissimo. “Insigne sta bene, ovviamente non ha fatto riscaldamento con la squadra in campo ma si è affacciato per salutare i compagni ed è stato seduto con Gaetano in panchina prima di tornare in tribuna Si è visto un Insigne più scuro del solito che non l’ha presa benissimo. Mentre ...

Protesta dei detenuti di Secondigliano : "Non funziona Sky" : “I canali Sky non si vedono, la carne non è di buona qualità” e i detenuti Protestano. È accaduto ieri a Napoli presso il carcere di Secondigliano, secondo quanto riferito da Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.Circa quaranta detenuti del carcere “invece di uscire dai cortili per rientrare nel reparto di appartenenza si sono barricati ...

Su Sky Sport 5 tornei in 5 settimane : 34 giorni di tennis non stop : La corsa alle Finals entra nel vivo, in programma alla O2 Arena dal 10 al 17 novembre, a Londra. Un sogno che potrebbe realizzarsi anche per due azzurri. Nella sua storia l’Italia ha portato al Master finale due soli rappresentanti: Adriano Panatta nel 1975 e Corrado Barazzutti nel 1978.Oggi, a rincorrere quel sogno, ci...

No Man’s Sky ed Elite Dangerous : esplorare lo spazio in Vr non è mai stato così bello : “No Man’s Sky” (immagine: Hello Games) Come per i grandi giocatori di carte, l’inizio di una partita dice tutto. E l’inizio di No Man’s Sky è un viaggio di quelli che letteralmente, anzi in maniera fisica, vi fanno sentire come se steste attraversando il cosmo a una velocità smodata, fra galassie, stelle e pianeti che sfilano tutt’attorno. Soprattutto se, la partita, la cominciate con un visore Vr sugli occhi, cosa che solo il ...

Giuseppe Conte - il sondaggio Youtrend per Sky Tg24 : il 60% degli italiani non vuole il suo governo : Il 60% degli elettori italiani ha un'opinione negativa del governo Conte-bis. È il risultato di un sondaggio Quorum/Youtrend per Start, il nuovo approfondimento politico di Sky Tg24. Nel dettaglio, l'esecutivo giallorosso gode dell'approvazione dell'83% degli elettori M5s e dall'84% degli elettori P

Il Fatto : canale Dazn1 su Sky - siamo sicuri che l’inciucio non violi la legge? : Parte domani il Dazn1, il canale satellitare Dazn sul 209 di Sky, che consentirà di vedere agli abbonati le tre partite di campionato che mancavano, gratuitamente. Un regalo agli abbonati più fedeli, scrive Il Fatto Quotidiano. Ma siamo sicuri sia lecito farlo? Il quotidiano fa un passo indietro, alla guerra tra MediaPro e Sky. Più di un anno fa MediaPro si aggiudicò i diritti. Sky, di tutta risposta, scrisse alla Lega per chiederle di ...

Klopp a Sky : «Il Napoli ha fatto fatica a difendere. Non c’è una che meritava di più di vincere» : L’allenatore del Liverpool Klopp è interventuo a Sky per commentare la prestazione della sua squadra contro il Napoli per la prima di Champions: «Partita equilibrata. Abbiamo dominato a tratti. Il Napoli ha fatto fatica a difendere. Non siamo stati fortunati. Primo tempo equilibrato, nel secondo momenti selvaggi con contropiedi. Poi la partita è cambiata in pochi minuti. Il Napoli ha fatto il primo gol e poi anche il secondo. Non credo che ...