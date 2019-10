Proteste | Hong Kong va in recessione

I politici americani condannano i ban di Blizzard su Hearthstone per le Proteste a Hong Kong : Blizzard con le sue sospensioni su Hearthstone, in seguito alle proteste a Hong Kong, ha sollevato anche la politica americana.Emblematico è proprio il caso Blitzchung, ovvero quello dello streamer di Hearthstone che è stato sospeso dal gioco dopo aver mandato un messaggio di solidarietà verso chi protestava per i propri diritti a Hong Kong.La decisione di Blizzard è diventata quindi un vero caso politico, con cinque membri del Congresso che ...

Leader delle Proteste di Hong Kong aggredito a martellate : Jimmy Sham, Leader della protesta pro-democrazia a Hong Kong, è stato aggredito selvaggiamente per strada da ignoti che lo hanno preso a martellate. Il giovane, sanguinando copiosamente da una ferita alla testa, è stato ricoverato all’ospedale Kwong Wah. Lo riferisce il Civil Human Rights Front (Chrf), precisando che Sham è stato aggredito da 4/5 persone armate di martelli nel distretto di Mongkok. Le foto diffuse ...

Hong Kong : la governatrice Lam lascia aula parlamento per le Proteste : La governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, ha abbandonato l’aula parlamentare alla seconda interruzione del discorso annuale sulle linee programmatiche a causa delle proteste dei deputati pro-democrazia.Iniziata in ritardo, la prima seduta dopo le devastazioni di inizio luglio ha avuto momenti di caos e tensione quando le opposizioni hanno scandito slogan e mostrato una foto della Lam con le mani color rosso-sangue. Sei deputati sono stati ...

Hong Kong.Usa approva atti pro-Proteste : 04.30 La Camera americana ha approvato norme ufficiali con le quali manifesta il supporto Usa a tutela dei diritti umani e civili dei manifestanti pro-democrazia di Hong Kong. Immediata la reazione della Cina che ha espresso la sua "forte indignazione" e ha ribadito la richiesta di sospensione di ogni ingerenza negli affari interni.

Il campione di basket NBA LeBron James ha criticato il dirigente degli Houston Rockets che aveva appoggiato le Proteste di Hong Kong : LeBron James, uno dei più forti giocatori di sempre di basket NBA, oggi ai Los Angeles Lakers, è intervenuto su una questione di cui si parla da giorni negli Stati Uniti e che ha già avuto conseguenze molto rilevanti sul

Google ha eliminato dal suo store un gioco sulle Proteste di Hong Kong : The Revolution of Our Times, il gioco rimosso dal Play store di Google (screenshot della cache del sito) Google ha rimosso da Play store The Revolution of Our Times un gioco che secondo, il rapporto del Wall Street Journal, era legato alle proteste in atto ad Hong Kong. La notizia arriva poco dopo che Apple ha compiuto la stessa manovra con un’applicazione di crowdsourcing, usata dai manifestanti per comunicare gli spostamenti delle forze ...

Apple e le Proteste di Hong Kong - cos’è rimasto del “Think different” : Da qualche mese migliaia di persone scendono quotidianamente in piazza a Hong Kong, per protestare contro i progetti cinesi di maggior controllo sulla città-Stato. Le manifestazioni sono andate avanti anche in questi giorni, sebbene l’attenzione si sia concentrate più che altro sugli effetti collaterali della protesta. Dopo che il general manager degli Houston Rockets, squadra di Nba, ha espresso in un tweet la sua solidarietà ai manifestanti, ...

Tutti i principali partner cinesi della NBA hanno sospeso i loro accordi con la lega - per questioni legate alle Proteste di Hong Kong : Tutti i principali partner cinesi della NBA, il più importante campionato di basket al mondo, hanno sospeso i loro accordi commerciali con la lega, in seguito alla decisione della NBA di non chiedere scusa per le opinioni del general manager degli

Il capo della NBA ha detto che la lega non chiederà scusa per le opinioni del general manager degli Houston Rockets in difesa delle Proteste di Hong Kong : Adam Silver, commissioner della NBA, il più importante campionato di basket al mondo, ha detto che la lega non chiederà scusa per le opinioni espresse dal general manager degli Houston Rockets Daryl Morey riguardo alle proteste in corso da mesi a Hong

Blizzard sospende un giocatore di Hearthstone per essersi schierato a favore delle Proteste in Hong Kong : Recentemente un giocatore professionista di Hearthstone per essersi schierato a favore delle sanguinose proteste che stanno avvenendo in questi giorni ad Hong Kong.Secondo la società, Chung "Blitzchung" Ng Wai avrebbe violato le regole della competizione. Non solo, lo sviluppatore ha annullato il montepremi del giocatore professionista guadagnato durante la stagione 2 e gli ha impedito di partecipare alla competizione ufficiale per un anno. Il 6 ...