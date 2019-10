In arrivo uno smartphone OnePlus dual-mode 5G | Huawei Nova 6 5G | Huawei Nova 5Z e Xiaomi

Luna e Alma Bova - figlie Raoul e Rocio Munoz Morales/ In arrivo un fratellino? : Alma e Luna Bova, sono le due figlie di Raoul e Rocio Munoz Morales: la coppia vuole dare un fratellino alle due bambine?

Google One 1.42 suggerisce che uno smartphone in arrivo potrebbe ottenere 3 mesi gratuiti del servizio : Google occasionalmente regala ai suoi abbonati a Google One l'accesso gratuito ad altri suoi servizi come YouTube Premium, sconti sui prodotti o dispositivi gratuiti. Ora sembra che Google si stia preparando a includere 3 mesi di abbonamento gratuito al suo servizio di archiviazione sul cloud con uno smartphone in arrivo. L'articolo Google One 1.42 suggerisce che uno smartphone in arrivo potrebbe ottenere 3 mesi gratuiti del servizio proviene ...

Usa - è allerta per l’arrivo di Dorian : ”Uno degli uragani più grandi di sempre” : “Oltre alla Florida, la North Carolina, la South Carolina, la Georgia e l’Alabama saranno probabilmente colpite (molto) più duramente del previsto” da Dorian, che “sembra uno dei più grandi uragani di sempre. Gia’ categoria 5. ATTENZIONE! DIO BENEDICA TUTTI!”. Lo scrive su Twitter il presidente Usa, Donald Trump. L'articolo Usa, è allerta per l’arrivo di Dorian:”Uno degli uragani più grandi di ...

Shovel Knight - in arrivo a dicembre King of Cards e Showdown - lo studio annuncia anche uno spin-off - Shovel Knight Dig : Lo studio di sviluppo Yacht Club Games, ha annunciato una serie di nuovi contenuti in arrivo per Shovel Knight. A fine anno il gioco si arricchirà con due espansioni: King of Cards e Showdown ed il team, per l'occasione, ha pubblicato i primi due trailer.King of Cards vi permetterà di vestire i panni di King Knight: il trailer mostra anche alcune abilità del personaggio. Di seguito potete dare uno sguardo al video di gameplay.Per quanto riguarda ...

Sea of Thieves - uno sviluppatore di Rare avrebbe svelato l'arrivo del fuoco nel gioco : Durante l'ultimo streaming settimanale di Sea of ​​Thieves, uno sviluppatore di Rare avrebbe menzionato per caso che il fuoco si farà strada verso il gioco. Questa non è la prima volta che James Thomas, ingegnere capo di Rare, si è inavvertitamente lasciato sfuggire alcune informazioni segrete.Attraverso uno streaming del team a gennaio ad esempio ha svelato l'arrivo dei pappagalli come animali domestici nel gioco e ciò ha portato a ...