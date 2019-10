A tutto Ibrahimovic | “Mihajlovic mi vuole al Bologna | mi piacerebbe giocare a Napoli

Fonte : sportfair

(Di sabato 19 ottobre 2019) L’attaccante svedese ha concesso una lunga intervista in cui non ha nascosto il suo desiderio di tornare in Serie A Tra pochi giorni affronterà con la maglia dei Los Angeles Galaxy il Minnesota United, match valido per i playoff di MLS. La mente di Zlatanperò vola altre, alla scadenza del suo contratto fissata a dicembre, una dead-line entro cui decidere il proprio futuro. Lapresse La voglia di tornare in Italia c’è eccome, di ritirarsi lo svedese non ne ha voglia, come affermato nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “ho 38 anni e l’entusiasmo di un ragazzino, con la stessa voglia di vincere: questo, per me, è. Cosa farò? Il contratto scade a dicembre, ma non ci penso, valuterò con calma insieme alla mia famiglia. Ritirarmi? Vediamo. Per continuare, come dico io, devo trovare un qualcosa di particolare, che ...

