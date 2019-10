Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 18 ottobre 2019)al San. Provvedimenti all’inglese. La questura di Napoli ha pubblicato un post su Facebook in cui ha comunicato che sono stati emessi 10a relativi tifosi per reati quali associazione a delinquere, estorsione, rapina, spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi. Il comunicato riporta anche di condotte di “mento” in curva B durante Napoli-Brescia, per cui sono state denunciate quattro persone. Per quanto riguarda ancora la gara Napoli-Brescia, la Questura informa che sono state emesse sanzioni amministrative nei confronti di 12 persone perzione delle scale di emergenza edzione delle balaustre #Napoli : l’impegno della #Polizia per manifestazioni sportive più sicure Il #Questore di #Napoli ha adottato provvedimenti di divieto di accedere alle manifestazioni sportive ( #) per periodi da uno a due anni nei ...

napolista : Tolleranza zero al San Paolo: dieci Daspo, denunce per chi scavalca, multe per chi occupa il posto non suo Provved… - Agato_Agato : RT @Adnkronos: Al #Bayern 'tolleranza zero', #Perisic rischia multa per 6' di ritardo all'allenamento - diego4all : RT @Adnkronos: Al #Bayern 'tolleranza zero', #Perisic rischia multa per 6' di ritardo all'allenamento -