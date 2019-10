Storia dei matrimoni a Las Vegas

Viaggi : tutto quello che c’è da sapere su Aruba - splendida isola dei Caraibi ricca di Storia e cultura [GALLERY] : L’isola di Aruba è piena di meravigliose spiagge e ha una storia gloriosa, che la rendono uno dei Paesi più culturalmente diversi e affascinanti dei Caraibi. La piccola isola nel Mar dei Caraibi è lunga circa 33km ed ampia 9km ed è stata colonizzata intorno all’anno 1000 da persone proveniente dall’attuale Venezuela. Gli indios Caiquetio alla fine sono stati sostituiti dai conquistatori spagnoli, che nel XVII secolo sono stati sostituiti dai ...

La caldera dei Campi Flegrei : una lunga Storia scritta nelle rocce : In un articolo di Mauro A. Di Vito, Sandro de Vita, Rosella Nave per INGVVulcani, gli autori parlano della lunga storia della caldera dei Campi Flegrei. Di seguito l’articolo. Una caldera è una struttura vulcanica che si forma quando, in seguito ad un’eruzione vulcanica, la camera magmatica si svuota in misura sufficiente da causare il collasso delle rocce sovrastanti. La caldera dei Campi Flegrei si sviluppa su un’area compresa tra il ...

Bohemian Rhapsody - Storia e significato della canzone dei Queen : storia, mistero e senso di Bohemian Rhapsody... Si può raccontare in poche battute la storia di una canzone pilastro che dura quasi sei minuti? Forse no, ma si può provare a svelare alcuni dei suoi significati più oscuri, cominciando magari dal titolo, scelto tutt’altro che a caso. Ok, va bene, "La vera poesia è per l'ascoltatore", dice Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody (il film in questo caso) e ...

Sugar Tax - Feltri contro il governo : 'Storia dei compagni di merendine ha rotto i co...' : Vittorio Feltri è, indubbiamente, uno dei giornalisti più noti a livello nazionale. Quando deve esprimere la sua opinione lo fa senza peli sulla lingua o giri di parole, anche se in qualche caso si può urtare la sensibilità di qualcuno. A questa certezza, negli ultimi tempi, sembra se ne possa aggiungere un'altra, ossia la scarsa stima che nutre nei confronti del governo giallorosso. Un concetto che viene ribadito attraverso un tweet in cui si ...

Simone Biles - 18° oro e record! Staccato Vitaly Scherbo : è la ginnasta più medagliata della Storia dei Mondiali : Simone Biles infrange un altro record: grazie al 18° oro arrivato nella trave ai Mondiali di Ginnastica 2019, l’americana diventa la ginnasta più medagliata di sempre ai Mondiali Simone Biles marchia a fuoco il suo nome nella storia della ginnastica. L’atleta americana ha infranto un altro record nella sua straordinaria carriera, diventando la ginnasta più vincente nella storia dei Mondiali. Nella giornata di ieri Simone Biles ...

Simone Biles diventa la ginnasta più decorata nella Storia dei campionati mondiali : A soli 22 anni, la campionessa americana continua ad arricchire la sua collezione record di mondiali e adesso con 22 medaglie è ad un passo dal primato assoluto di 23 allori conquistati dalla leggenda bielorussa Vitaly Scherbo. Simone ha vinto per ben 16 volte la medaglia d'oro (altro primato femminile). Nell'all round fi Stoccarda Giorgia Villa è arrivata 16am ritiro invece per Elisa Iorio.Continua a leggere

Il taglio dei parlamentari è legge : via libera della Camera con 553 sì - 14 i no. Due astenuti. M5S : «Facciamo la Storia» : Il taglio dei parlamentari è legge. Alla Camera 553 sì e 14 no. L'aula della Camera ha definitivamente approvato con 553 sì e 14 no (2 gli astenuti) il disegno di legge...

Alpha e Beta nel promo di The Walking Dead 10×02 : la Storia dei Sussurratori al centro del secondo episodio? : Beta che rasa la testa di Alpha mentre parlano di nemici e di nuovi piani, queste sono alcune delle scene del promo di The Walking Dead 10x02. Il secondo episodio della serie andrà in onda domenica negli Usa e lunedì in Italia, quindi il 14 ottobre, portandosi dietro un'altra angolazione ovvero quella dei Sussurratori. Dopo aver conosciuto e capito i nuovi dettagli e i ruoli di Michonne e i suoi, il finale del primo episodio ha idealmente ...

Atletica - record italiano dei 10mila : quella di Yeman Crippa è la Storia di un mondo che è cambiato : Yeman Crippa supera Salvatore Antibo. Dopo 30 anni cade il record italiano dei 10mila, detenuto fino a ieri, assieme a quello dei 5mila, dal mezzofondista siciliano Salvatore Antibo. L’azzurro ha stabilito il nuovo primato nella finale dei Mondiali di Atletica a Doha. Il tempo di 27’10” e 76 centesimi è quasi 6 secondi inferiore al precedente 27’16” e 50, stabilito il 29 giugno 1989 al Meeting di Helsinki. Altri tempi quelli in cui Antibo ...

MotoGP - la classifica dei piloti con più Mondiali vinti nella Storia. Marquez a -1 da Valentino Rossi e -6 da Agostini : Marc Marquez ha vinto, Marc Marquez ha trionfato. Lo spagnolo della Honda si è imposto nel 15° round del Mondiale 2019 di MotoGP, sul tracciato di Buriram (Thailandia), sferrando un attacco da autentico fuoriclasse al giovane francese Fabio Quartararo nell’ultima tornata della corsa asiatica. Bastavano due punti a Marc, da guadagnare sul ducatista Andrea Dovizioso, ma come al solito lui non si è accontentato. E’ arrivato il nono ...

Palestina : la Storia di Naser e dei suoi bimbi invisibili - tra bulldozer israeliani e filo spinato : Incontro in Cisgiordania, alle porte di Nabluls. In una zona palestinese a totale controllo israeliano sorge il New Askar Camp: meno di un chilometro quadrato per 7.000 rifugiati. Persone invisibili, private della loro libertà e dignità, che sognano una convivenza pacifica, malgrado i silenzi dell’Onu….Continua a leggere

La Storia dei dazi statunitensi su alcuni prodotti europei : (foto: Spada – LaPresse) Il 2 ottobre l’Organizzazione mondiale del commercio ha autorizzato gli Stati Uniti a imporre dazi sulle merci europee per un valore di 6,8 miliardi di euro l’anno come forma di ritorsione per i sussidi impropri coi quali l’Unione europea ha aiutato Airbus, una delle più grandi aziende costruttrici di aerei. La risposta alla domanda cosa c’entrano gli Stati Uniti con l’Unione europea ...

La Storia - i regimi e l’insostenibile leggerezza e l’amnesia dei social : “Milan Kundera ha compiuto novant’anni il primo aprile 2019 e il suo tema prediletto – il potere di dimenticare, o l’amnesia storica – non potrebbe essere più pertinente. Il grande argomento di Kundera emerse dall’esperienza, vissuta in prima persona, dell’annessione del suo paese natio, la Cecoslov