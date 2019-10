Pensioni | Renzi | ‘Quota 100 tema complesso | presenteremo emendamento’

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Già in campagna elettorale aveva detto che in caso di vittoria non avrebbe abolito né modificato la riformatargata Fornero, come invece promettevano il leader della Lega Matteo Salvini e quello del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio. Stessa posizione che il leader di Italia Viva, Matteo, continua ad assumere oggi che fa parte della maggioranza di governo che si appresta a riconfermare con la legge di Bilancio 2020 la prosecuzione del regime sperimentale di Quota 100 e anche la proroga di Opzione donna.sulleQuota 100 annuncia emendamento alla legge di Bilancio 2020 "Quota 100 – ha ribadito Matteooggi ai microfoni di Radio Anch'Io su Radio 1 Rai - è un”. Una misura molto costosa anche in rapporto al numero dei beneficiari, secondo l’ex premier che ha fondato un nuovo movimento politico dopo la scissione nel Partito democratico. “Per me ...

