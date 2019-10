Le donne nello spazio

Passeggiata nello spazio : per la prima volta è solo per le donne : Giorgia Baroncini Le americane Christina Koch e Jessica Meir sono uscite dalla Stazione spaziale orbitante per sostituire un elemento delle batterie La prima Passeggiata nello spazio di sole donne è iniziata. Christina Koch e Jessica Meir sono uscite dalla Stazione spaziale orbitante per sostituire un elemento delle batterie, andato in avaria nel weekend della scorsa settimana. AstroChristina e AstroJessica sono assistite dal ...

Tra oggi e domani la prima passeggiata nello spazio per sole donne : Per la prima volta, tra oggi e domani, ci sarà la prima passeggiata nello spazio per sole donne. Lo ha annunciato la Nasa su Twitter, come riporta Il Giornale. “Christina Koch e Jessica Meir si avventureranno fuori dalla stazione spaziale alle 7:50 di giovedì 17 ottobre o venerdì 18 ottobre”. La passeggiata, che durerà circa 6 ore e mezza, è un traguardo importante. Sarà la prima attività extraveicolare di due donne, senza compagni ...

La Nasa manda (finalmente) le donne in passeggiata nello spazio : Le donne alla conquista dello spazio. Per la prima volta la Nasa programma una passeggiata spaziale tutta al femminile. In realtà sarebbe la seconda, ma a marzo l’operazione saltò per mancanza di tute della misura giusta. Allora uscì dalla stazione spaziale internazionale una donna soltanto, ora sono due. L’appuntamento è per il 21 ottobre. Le astronaute Christina Koch e Jessica Meir saranno impegnate nella sostituzione delle vecchie batterie ...

