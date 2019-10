Iv | Giachetti e Nobili sciolgono ‘Sempre avanti’ | ‘ora nostre idee in Italia Viva’

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Firenze, 18 ott. (Adnkronos) – “Questo pomeriggio a Firenze, in occasione dell’apertura della #Leopolda10, l’assemblea dell’associazione #SempreAvanti fondata da Robertoa seguito delle primarie del Partito Democratico e presieduta da Lucianoha deliberato all’unanimità il suo scioglimento e l’adesione adViva il nuovo partito di Matteo Renzi”.Si legge in una nota.“I tantissimi partecipanti hanno raccolto la proposta formulata dae condivisa tra gli altri membri del comitato direttivo da Ivan Scalfarotto, Sandro Gozi, Marco Di Maio, Ada Lucia De Cesaris e Stefano Mazzetti di concludere le attività dell’associazione e scommettere pienamente nella sfida diviva”. L'articolo Iv:‘Sempre avanti’, ‘orain...

