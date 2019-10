Irrompe in casa dei vicini e uccide a martellate una 52enne per stuprare la figlia 12enne

Fonte : fanpage

(Di venerdì 18 ottobre 2019) La donna era stata incaricata di fare il bucato per i proprietari diche erano via e aveva portato la. L'uomo ha visto dalla finestra mamma e, le ha seguite con una mazza e un martello, è entrato nell'abitazione deie le ha aggredite a sangue freddondo lae ferendo gravemente la piccola prima di stuprarla.

Edmond_Burk : @Keynesblog Storia vera: gruppo di 9 malviventi irrompe in piazzale di una casa di campagna per rubare materiale ed… - infoitinterno : Reggio, irrompe in casa dell'ex-compagna e sferra pugni al volto. Arrestato 40enne -