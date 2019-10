Intervista – Stefano Fresi | «Bisogna parlare di cinema nelle scuole | l’atto

Fonte : domanipress

(Di venerdì 18 ottobre 2019) «Vorrei trasferire tutta la passione che ho per il mio lavoro e continuare a diffondere cultura». Quando parla della sua carriera,uno dei volti più amati del grande schermo delitaliano, attore nominato al David di Donatello, compositore e doppiatore con oltre trenta film all’attivo, che lo hanno visto protagonista sotto la direzione di registri illustri come Riccardo Milani, Michele Placido, Walter Veltroni e l’amico di sempre Edoardo Leo, si illumina e come un fiume in piena alza le spalle, sorride e precisa che anche lui a sua volta è stato “contagiato” dal germe positivo dell’arte. Forte di questa consapevolezza,re di “Smetto quando voglio” e di “Perfetti sconosciuti” ha recentemente partecipato al progetto“per la Scuola”,patrocinato da MIBACT e MIUR, per includereil linguaggiotografico come strumento ...

acmilan : 'Davide Astori would be happy to see me here' ?? Watch Coach Pioli's first interview in Rossonero ??? 'Sono sicuro… - acmilan : ?? Le parole di Ivan Gazidis durante la conferenza di presentazione di Mister Stefano Pioli: - ItalyinBG : ?? Vi invitiamo a seguire l'intervista dell'Ambasciatore d'Italia a Sofia, S.E. Stefano Baldi, realizzata in occasi… -