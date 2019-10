Cuneo | operaio di 33 anni muore in fabbrica | schiacciato da un braccio telescopico

Fonte : fanpage

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Andrea Barale,della Merlo di Cervasca, è morto questa mattina mentre effettuava dei controlli su unmeccanico che si è ribaltato, schiacciandolo. Per l'uomo, trasportato all'ospedale di, non c'è stato niente da fare: troppo gravi le lesioni riportate dall'infortunio. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

