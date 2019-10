“Copriti o t’uccido” | così scriveva il marito assassino di Giulia Lazzari | morta a 23 anni

Fonte : fanpage

(Di venerdì 18 ottobre 2019) "Se ti fai bella ti guardano tutti, invece se non lo fai risparmio 30di galera per omicidio".infatti Roberto Lo Coco, 28, oggi in carcere per aver ucciso strangolandola la moglie 23enne e madre della loro bimba di 4, nella loro casa di Rovigo. A far scattare lla molla omicida in Lo Coco è stata la decisione didi separarsi.