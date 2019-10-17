romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 17-10-2019 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Firenze-Incisa - Traffico Rallentato A1 Firenze-Roma Traffico Rallentato tra Firenze sud e Incisa - Reggello per Materiali disp... - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda di 4 km tra Fine Complanare e Bivio A24/Tangenziale est RM per Traffico Congestionato -
Dalla Rete Google NewsTraffico Roma del 16-10-2019 ore 17:30 - Roma Daily News
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 17:30 Roma Daily News
Traffico Roma del 17-10-2019 ore 09 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULL’INTERO ANELLO. MAGGIORI DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA, DOVE È AVVENUTO DA POCO ANCHE UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER VIA APPIA, ED IN CARREGGIATA ESTERNA, DOVE SI REGISTRANO CODE A TRATTI, TRA VIA CASSIA E LA VIA DEL MARE. INCOLONNAMENTI, LUNGO LA Roma FIUMICINO, TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO ANUARE E VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR. SUL TRATTO URBANO ...
Traffico Roma del 17-10-2019 ore 08 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULL’INTERO ANELLO. MAGGIORI DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA, DOVE È AVVENUTO DA POCO ANCHE UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER VIA APPIA, ED IN CARREGGIATA ESTERNA, DOVE SI REGISTRANO CODE A TRATTI, TRA VIA CASSIA E LA VIA DEL MARE. INCOLONNAMENTI, LUNGO LA Roma FIUMICINO, TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO ANUARE E VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR. SUL TRATTO URBANO ...
Traffico Roma del 17-10-2019 ore 08 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA VIA PRENESTINA E VIA ARDEATINA. LUNGO L’ANELLO ESTERNO, CODE A TRATTI TRA VIA PRENESTINA E VIA NOMENTANA. E ANCORA TRA VIA CASSIA E LA Roma FIUMICINO. CODE ANCHE SU QUEST’ULTIMA, PER Traffico INTENSO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER Traffico INTENSO, TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI ...
Traffico Roma del 17-10-2019 ore 07 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA VIA PRENESTINA E VIA ARDEATINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI PER Traffico INTENSO, TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. SULLA DIRAMAZIONE PER NAPOLI, 1 KM DI CODA TRA TORRENOVA ED IL RACCORDO ANULARE, VERSO Roma. IN INGRESSO A Roma, IL Traffico È INTENSO SULLE CONSOLARI. UN INCIDENTE SI REGISTRA SULLA VIA SALARIA, CODE IN AUMENTO TRA ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 20 : 00 : SI STA NORMALIZZANDO LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA CITTADINA DOPO UNA GIORNATA DIFFICILE. SUL RACCORDO ANULARE NELLA ZONA SUD UN INCIDENTE IN CARREGGIATE ESTERNA PROVOCA CODE DAL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA. RESTANO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO; ALTRE CODE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. SULLA TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E LA SALARIA. SULLA ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 19 : 30 : INTENSO IL Traffico IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, CON RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN USCITA DAL CENTRO. SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALL’USCITA MAGLIANA SINO ALL’AURELIA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO; ALTRE CODE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. ABBIAMO INCOLONNAMENTI A TRATTI ANCHE NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO, ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 19 : 00 : MOLTO INTENSO IL Traffico IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALL’USCITA MAGLIANA SINO ALL’AURELIA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA, FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO; ALTRE CODE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. ABBIAMO INCOLONNAMENTI A TRATTI ANCHE NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 18 : 30 : MOLTO INTENSO IL Traffico IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALL’USCITA MAGLIANA SINO ALL’AURELIA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA, FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO; ALTRE CODE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. ABBIAMO INCOLONNAMENTI A TRATTI ANCHE NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 18 : 00 : È STATA RIAPERTA AL Traffico DA POCO MENO DI UN’ORA LA VIA CASSIA DOPO IL GRAVE INCIDENTE, NEL QUALE ERA RIMASTO COINVOLTO UN AUTOBUS, AVVENUTO STAMANI TRA VIA ORIOLO RomaNO E VIA SAN GODENZO. ABBIAMO ANCORA Traffico INTENSO E RIPERCUSSIONI UN PO’ SU TUTTO IL QUADRANTE NORD. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E CASTEL GIUBILEO E SUCCESSIVAMENTE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO AL BIVIO PER LA Roma ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 17 : 30 : È STATA RIAPERTA AL Traffico LA VIA CASSIA DOPO IL GRAVE INCIDENTE, NEL QUALE ERA RIMASTO COINVOLTO UN AUTOBUS, AVVENUTO STAMANI TRA VIA ORIOLO RomaNO E VIA SAN GODENZO. ABBIAMO ANCORA Traffico INTENSO E RIPERCUSSIONI UN PO’ SU TUTTO IL QUADRANTE NORD. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E CASTEL GIUBILEO E SUCCESSIVAMENTE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. CODE ANCHE ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 17 : 00 : CI SONO ANCORA DIFFICOLTÀ NEL QUADRANTE NORD A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE AVVENUTO STAMANI SULLA VIA CASSIA. LA STRADA RESTA CHIUSA TRA VIA ORIOLO RomaNO E VIA SAN GODENZO. CI SONO RIPERCUSSIONI PER IL Traffico IN TUTTA LA ZONA CON CODE IN VIA ORIOLO RomaNO, VIA DEI DUE PONTI E IN VIA SAN GODENZO. SULLA VIA FLAMINIA CODE DA CORSO FRANCIA SINO AL RACCORDO ANULARE. SUL RACCORDO ANULARE CODE PER Traffico INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 16 : 30 : CI SONO ANCORA DIFFICOLTà NEL QUADRANTE NORD A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE AVVENUTO STAMANI SULLA VIA CASSIA. LA STRADA RESTA CHIUSA TRA VIA ORIOLO RomaNO E VIA SAN GODENZO. CI SONO RIPERCUSSIONI PER IL Traffico IN TUTTA LA ZONA CON CODE IN VIA ORIOLO RomaNO, VIA DEI DUE PONTI E IN VIA SAN GODENZO. SULLA VIA FLAMINIA CODE DA CORSO FRANCIA SINO AL RACCORDO ANULARE. SUL RACCORDO ANULARE CODE NELLA ZONA NORD IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 15 : 30 : CI SONO ANCORA DIFFICOLTà NEL QUADRANTE NORD A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE AVVENUTO STAMANI SULLA VIA CASSIA. LA STRADA RESTA CHIUSA TRA VIA ORIOLO RomaNO E VIA SAN GODENZO. CI SONO RIPERCUSSIONI PER IL Traffico IN TUTTA LA ZONA CON CODE IN VIA ORIOLO RomaNO, VIA DEI DUE PONTI E IN VIA SAN GODENZO. SULLA VIA FLAMINIA CODE DA CORSO FRANCIA SINO AL RACCORDO ANULARE. SUL RACCORDO ANULARE CODE NELLA ZONA NORD IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 14 : 30 : CHIUSA TEMPORANEAMENTE, LA VIA CASSIA, PER INCIDENTE TRA VIA SAN GODENZO E VIA ORIOLO RomaNO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE. UN ALTRO INCIDENTE IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, IN PROSSIMITÀ DI PIAZZALE PINO PASCALI, IN DIREZIONE VIA PRENESTINA. INCIDENTE E CODE ANCHE LUNGO VIA PORTUENSE, IN PROSSIMITÀ DI VIA DEL TRULLO A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA ISACCO NEWTON, IN DIREZIONE CORVIALE. INCOLONNAMENTI PER ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 13 : 30 : CHIUSA TEMPORANEAMENTE, LA VIA CASSIA, PER INCIDENTE TRA VIA SAN GODENZO E VIA ORIOLO RomaNO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE. UN ALTRO INCIDENTE IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, IN PROSSIMITÀ DI PIAZZALE PINO PASCALI, IN DIREZIONE VIA PRENESTINA. INCIDENTE E CODE ANCHE LUNGO VIA PORTUENSE, IN PROSSIMITÀ DI VIA DEL TRULLO A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA ISACCO NEWTON, IN DIREZIONE CORVIALE. INCOLONNAMENTI PER ...