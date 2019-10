Rovigo | strangolata dal marito | Giulia Lazzari muore dopo 9 giorni di coma

Fonte : blogo

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Si è spenta oggi pomeriggionovedila giovanissima, la 23enne aggredita lo scorso 8 ottobre dalnell'abitazione di famiglia ad Adria, in provincia di Rovino.La giovane aveva deciso di lasciare iltossicodipendente, il 28enne Roberto Lo Coco, e quest'ultimo, nel corso di una lite, l'avevae ridotta in fin di vita. Le condizioni di, madre di una bimba di 4 anni, erano parse gravissime fin dal suo ricovero in ospedale e la giovane, visto l'edema celebrale da anossia, era stata posta infarmacologico. Oggi,novedinel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di, è deceduta.Roberto Lo Coco, sopravvissuto al tentato suicidio subitol'aggressione e trasferito in carcere neiscorsi, deve ora rispondere dell'accusa di omicidio volontario ...

