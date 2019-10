Roma | Cavallo cade in via Condotti | “le botticelle vanno abolite Basta con questa

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 18 ottobre 2019) “Unè cadutomattina, alle 10:30, in Via”. Lo rende noto Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). “Sottoporre gli animali a fatiche disumane nel nome di una tradizione anacronistica è maltrattamento animale – spiega – I cavalli asono costretti, contro la loro volontà, a trainare tutti i giorni carichi estremamente pesanti (solo la carrozza pesa ben 800 kg) tra il frastuono del traffico e la pavimentazione sdrucciolevole. Chiediamo al Sindaco Virginia Raggi di fermare questo sfruttamento ingiustificato di animali. Ricordiamo che l’abolizione delleera il primo punto del programma che aveva sottoscritto davanti a tutte le principali associazioni animaliste nel 2016. A quanto pare, è rimasta lettera morta. L’ennesimo tradimento a chi difende e rispetta gli ultimi tra gli ultimi”. Conclude Sidoli: ...

MacriMas : RT @ritadallachiesa: ROMA SEI SEMPRE PEGGIO!!!Il cavallo della botticella scivola su un tombino e cade: paura in via Condotti. Video https:… - MazzaraFluo : RT @danielamartani: Botticellari maledetti, @virginiaraggi VERGOGNA Avevi promesso di mettere fine a questa atrocità, ed invece i cavalli c… - manonfesso : RT @ritadallachiesa: ROMA SEI SEMPRE PEGGIO!!!Il cavallo della botticella scivola su un tombino e cade: paura in via Condotti. Video https:… -