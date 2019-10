Roma Calcio | la storia di Maissa | arrivato in Italia col barcone | ora è un calciatore

Calciomercato - Allegri fa la spesa in casa Juve : nuovo attaccante per l’Inter - Vazquez torna in Italia - la Roma guarda in casa Bologna : Il Calciomercato non si ferma, la pausa per le Nazionali è servita ai club per continuare a muoversi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno con l’intenzione di provare ad anticipare i tempi. Sono tante le squadre che si sono mosse nelle ultime ore sia in Italia che all’estero, ecco il punto nel dettaglio delle ultime trattative di Calciomercato. MANCHESTER UNITED – La posizione di Solskjær non è ...

Calciomercato Napoli - la Roma spara basso per Hysaj : De Laurentiis rifiuta la prima offerta : Calciomercato Napoli, la Roma spara basso per Hysaj: De Laurentiis rifiuta la prima offerta Calciomercato Napoli Hysaj| Secondo alcune indiscrezioni riportate da AreaNapoli, la Roma avrebbe fatto capire al Napoli di essere interessata al calciatore per gennaio, la cifra ventilata è quella di 10 milioni di euro. Una cifra ritenuta molto bassa da Aurelio De Laurentiis, a queste condizioni il presidente del Napoli non libererà il proprio ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : vittorie per Roma e Fiorentina nel terzo turno : In attesa del derby di Milano e del match tra Juventus e Florentia S.G. che andranno in scena domani, il terzo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020 ha tenuto banco. La Fiorentina si è imposta tra le mura amiche superando 2-1 il Tavagnacco. Per la formazione allenata da Antonio Cincotta sono andate a segno Lisa De Vanna al 29′ e Tatiana Bonetti al 50′. Sofia Kongouli ha realizzato al 65′ per le friulane. ...

Zeman show - che frecciate alla Roma : “non vedo calcio offensivo - dite a Fonseca che l’Italia non è l’Ucraina” : L’allenatore boemo ha parlato del momento della Roma, lanciando qualche frecciata a Fonseca Sette giornate di Serie A sono già trascorse, i temi di discussione non mancano e Zdenek Zeman ha deciso di sviscerarli nel corso di un’intervista rilasciata al Messaggero. LaPresse L’allenatore boemo è partito dalla Juventus di Sarri, per poi lanciare qualche frecciatina alla Roma: “Sarri è stato bravo, mi piace anche se non ...

Roma - Petrachi corregge il tiro : “mi scuso se le mie parole hanno offeso qualcuno - il calcio è anche uno sport per donne” : Gianluca Petrachi corregge il tiro delle dichiarazioni rilasciate a caldo dopo Roma-Cagliari: il ds giallorosso si scusa con il mondo del calcio femminile “Mi scuso se qualcuno si è sentito offeso dalle mie parole. Non era affatto mia intenzione insinuare che il calcio sia uno sport solo per uomini e non adatto alle donne“. Al telefono con l’ANSA Gianluca Petrachi ha fatto chiarezza dopo le dichiarazioni delle ultime ore ...

Petrachi - Bertolini e Gama contro la frase del ds Romanista : “Calcio non è da signorine? Primitivo”. Spadafora : “Arretratezza culturale” : “È un modo di pensare un po’ primitivo ma, nel frattempo, la società si è evoluta”. “È un’uscita ampiamente infelice in un tempo ampiamente sbagliato”. Milena Bertolini e Sara Gama, rispettivamente ct e capitana della Nazionale femminile di calcio, prendono posizione sulla frase pronunciata domenica dal direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, che commentando l’episodio avvenuto nel finale di ...

Calciomercato - il sostituto di Zappacosta alla Roma : Fiorentina - Samp e Toro tentano il colpaccio - la decisione del Lecce su Liverani : Il Calciomercato è andato in archivio ma i club del massimo campionato italiano e non solo non si fermano e pensano alle prossime sessioni, in particolar modo attesa per gennaio e giugno con tante trattative in arrivo. In particolar modo prova a muoversi la Roma che negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con qualche infortunio di troppo. Lecce – Altra sconfitta per il Lecce, la seconda consecutiva, la classifica della squadra ...

Roma furiosa - Pallotta twitta dagli Usa : «È incredibile! Questo non è calcio» : La rabbia di Pallotta arriva da Boston, sotto forma di tweet. L'arbitraggio di Massa, che ha annullato il 2-1 al Cagliari segnato da Kalinic senza nemmeno andare a vedere il Var, ha spinto il...

Roma-Cagliari 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : giornata no di Ceppitelli [FOTO] : Roma-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un altro match valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A, turno molto importante che ha dato indicazioni per il proseguo della stagione. In campo anche la Roma che ha affrontano il Cagliari, partita equilibrata tra le due squadre che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, la squadra di Maran ha giocato fino all’ultimo una partita coraggiosa su un campo ...

Consigli fantacalcio - 7^ giornata : Romagnoli e Khedira le possibili sorprese - fiducia a Muriel e Dzeko : Consigli fantacalcio 7^ giornata – Si gioca un turno molto importante per la Serie A. La settima giornata si apre con Spal-Parma, il Milan gioca in trasferta contro il Genoa, la Lazio è ospite del Bologna, la Roma riceve il Cagliari. Impegno in trasferta anche per il Napoli contro il Torino. Il big match è Inter-Juventus. Torna l’appuntamento con i Consigli di CalcioWeb per gli appassionati di fantacalcio. Consigli fantacalcio ...

Wolfsberger-Roma - le pagelle di CalcioWeb : Spinazzola nel fianco - Santon Jessica Fletcher [FOTO] : Wolfsberger-Roma, LE pagelle DI CalcioWeb – La Roma pareggia in Austria contro il Wolfsberger. Finisce 1-1 con le reti di Spinazzola e Liendl. Proprio Spinazzola, insieme a Mirante il migliore dei giallorossi. In alto la FOTOGALLERY. Wolfsberger-Roma, LE pagelle DI CalcioWeb Wolfsberg (4-3-1-2): Kofler 6; Novak 6, Sollbauer 6, Rnic 6, Schmitz 6.5; Schmid 6, Leitgeb 6.5, Ritzmaier 6.5 (92’Wernitznig sv); Liendl 7 (88′ ...

LIVE Wolfsberger-Roma Calcio - Europa League in DIRETTA : gioca Mirante in porta per i giallorossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30 A disposizione per le due squadre: Wolfsberger: Gollner, Schmidt, Sparangler, Baumgartner, Wernitznig, Kuttin, Schmerbock. Roma: Zappacosta, Juan Jesus, Dzeko, Kolarov, Pau Lopez, Varetout, Antonucci. 18.28 Riposa Pau Lopez per un fastidio muscolare avvertito nella scorsa partita contro il Lecce in Serie A. 18.25 Ecco le formazioni ufficiali: WOLFSBERGER (4-1-3-2): Kofler; Novak, ...

LIVE Wolfsberger-Roma Calcio - Europa League in DIRETTA : trasferta austriaca per i giallorossi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Wolfsberger-Roma, seconda partita del Gruppo J di Europa League. La Roma vuole ottenere la seconda vittoria del girone, mentre il Wolfsberger vuole sorprendere ancora dopo aver battuto i tedeschi del Borussia M’Gladbach. La Roma dopo la vittoria contro il Lecce arriva alla partita di Europa League con non pochi problemi, gli infortuni di ...