Nissan X-Trail - Una settimana con la DIG-T 160 2WD DCT Tekna Day 4

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 17 ottobre 2019) La protagonista del Diario di bordo di questaè laX-DIG-T 160, la più grande delle Suv europee del brand di Yokohama nell'allestimento di punta. Spinta da un turbobenzina di 1.3 litri, la giap ha di serie il cambio automatico doppia frizione a sette rapporti ed è disponibile solo con la trazione anteriore (per avere l'integrale bisogna passare alle versioni diesel). Il quattro cilindri eroga una potenza massima di 160 CV a 5.500 giri/min e una coppia di 270 Nm a 1.800 giri/min, sufficienti per scattare da 0 a 100 km/h in 11,5 secondi e raggiungere la velocità massima di 198 km/h. Il consumo dichiarato, pari a 6,5 l/100 km, è rapportato alla stazza: lunga quattro metri e 69 cm, alta 171 cm e larga 183, la X-pesa 1.595 kg (in ordine di marcia). Viene proposta di serie con l'abitacolo a cinque posti, ma a richiesta sono disponibili due sedute ...

