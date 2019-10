Fonte : wired

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Non è da tutti aprire un accounte finire neldei. Ma un’attrice comeci è riuscita con appena una foto. L’attrice, nota soprattutto per aver interpretato il personaggio di Rachel nella sitcom culto Friends, è sbarcata sui social lo scorso 15 ottobre con un’immagine che la ritraeva assieme agli altri cinque attori della celebre serie: Lisa Kudrow, Courtney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Matthew Perry. L’emozione di vedere questa reunion anche solo fotografica ha fatto sì che il profilo dell’autrice, prima di divenire momentaneamente inaccessibile per l’eccessivo traffico, superasse il milione di follower in poco più di cinque ore. Il traguardo è stato raggiungo per la precisione in 5 ore e 16 minuti, un record ufficialmente registrato che batte i precedenti risultati ottenuti sempre nel 2019, prima ...

antocalderone : L’arrivo di Jennifer Aniston su Instagram entra nel Guinness dei primati - MilanoCitExpo : L’arrivo di Jennifer Aniston su Instagram entra nel Guinness dei primati #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - julesna888 : L'arrivo di Jennifer Aniston su Instagram era più atteso del ragazzo che consegna la pizza -