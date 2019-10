La Brexit del tempo perso

La regina Elisabetta II : Brexit il 31 ottobre è priorita’ del Governo : La regina Elisabetta II arriva a Westminster per l'apertura ufficiale della nuova sessione del Parlamento britannico, mentre inizia una settimana cruciale per Regno Unito e Unione europea per la Brexit. Sono infatti in corso le ultime laboriose trattative per cercare di ottenere un accordo di divorzio, ancora "possibile", prima della scadenza del 31 ottobre, come ha dichiarato il ministro degli Esteri irlandese, Simon Coveney in Lussemburgo. Il ...

Brexit - la regina Elisabetta al Parlamento : “I cittadini europei avranno diritto di rimanere. Priorità del governo è l’uscita entro 31 ottobre” : I cittadini europei che hanno contribuito all’economia britannica “avranno il diritto di rimanere” dopo la Brexit. È un passaggio del discorso che la regina Elisabetta II ha pronunciato davanti al Parlamento di Westminster, nel quale viene illustrato il programma del governo per il nuovo anno legislativo. La “Priorità”, per l’esecutivo guidato da Boris Johnson, è assicurare che il Regno Unito esca dall’Unione ...

Queen's speech - il discorso della Regina Elisabetta II/ "Priorità Brexit entro il 31" : Queen's speech, Regina Elisabetta II inaugura l'anno parlamentare: discorso e programma Governo Johnson sulla Brexit 'priorità divorzio entro il 31 ottobre'

Brexit - la regina Elisabetta : «Il governo vuole uscire dall'Ue il 31/10». Fine della libertà di movimento : Brexit, è la regina Elisabetta a leggere il programma del governo sui tempi d'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea: «Il governo vuole uscire dall'Ue il...

Queen's Speech svuotato di senso e senza messaggi politici. "Brexit entro il 31/10 è priorità del governo" : La priorità del governo ”è sempre stata quella di garantire la partenza del Regno Unito dall’Unione europea il 31 ottobre”. È uno dei passaggi del Queen’s Speech, il tradizionale discorso d’apertura di una nuova sessione parlamentare scritto dal governo in carica e letto dalla regina a Westminster a Camere riunite. Un discorso che avviene quest’anno in circostanze straordinarie: ...

L'approvazione del decreto clima e gli spiragli sulla Brexit : DALL'ITALIA La Camera approva la Nadef con soli tre voti di scarto. 318 a favore della Nota di aggiornamento al Def, 194 contrari, 2 astensioni. Assenti 24 onorevoli del M5s, di cui 6 membri dell’esecutivo. Mara Carfagna, Forza Italia, ha detto: “Il governo è defunto”. Il ministro dell’Economia, R

Bruxelles crede nel rinvio della Brexit all'estate 2020 : Estate 2020. È il nuovo orizzonte temporale della Brexit, la nuova data dell’ultimo rinvio che potrebbe essere deciso nei prossimi giorni, a cavallo del consiglio europeo della prossima settimana o comunque prima della scadenza del 31 ottobre che ormai sembra morta. Secondo fonti europee, tutti i 27 Stati membri dell’Ue sarebbero d’accordo su un’estensione dell’articolo 50 all’estate prossima. Ma ...

Brexit - Tusk contro il premier Johnson : gioca a “uno stupido scaricabarile”. Farage : “Facciamo fuori il mostruoso progetto dell’Ue” : “Uno stupido scaricabarile”. In un tweet, il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, attacca il primo ministro britannico Boris Johnson e, in particolare, la sua strategia per ottenere un nuovo accordo con l’Ue sulla Brexit senza perdere la faccia in patria, dopo le minacce di no deal che porta avanti fin dalla candidatura a leader Tory in seguito alle dimissioni di Theresa May. L’ex presidente del Consiglio ...

Secondo un istituto di ricerca economico britannico una Brexit senza accordo farebbe crescere il debito pubblico del Regno Unito ai livelli degli anni Sessanta : Secondo l’Institute for Fiscal Studies, un istituto di ricerca economico britannico, anche una Brexit senza accordo «relativamente positiva» farebbe aumentare il debito pubblico del Regno Unito ai livelli più alti dagli anni Sessanta. Secondo le previsioni il debito potrebbe raggiungere i

Colpo di scena : Boris Johnson chiederà un rinvio della data di Brexit : Alla fine BoJo avrebbe soltanto cercato il bluffare ma, secondo un documento governativo presentato durante un procedimento in corso in

Il presidente del Parlamento Ue Sassoli boccia la nuova proposta di Johnson sulla Brexit : Il presidente dell’EuroParlamento, David Sassoli, in un’intervista a “Der Spiegel” ha affermato che, “almeno nella loro forma attuale, le proposte britanniche” sulla Brexit “non costituiscono neanche in minima misura una base per un accordo che il Parlamento europeo possa approvare”. Sassoli ha riferito che il Parlamento esamina le proposte con molta attenzione “ma purtroppo il ...

Gli scozzesi chiedono l’arresto di Johnson e un rinvio immediato della Brexit : Può finire in galera il premier Boris Johnson? Arrestato in caso di Brexit senza accordo? A pronunciarsi sulla questione sarà

Brexit - ecco il piano del governo britannico di Boris Johnson : È una frontiera che non torna la principale proposta del primo ministro britannico all’Unione Europea per evitare una Brexit senza accordo. Boris Johnson ha inviato una lettera al presidente uscente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker. Nella missiva propone quella che definisce «un ragionevole compromesso» per l’accordo. Il punto fondamentale è la questione irlandese, quella del confine fra Eire e Irlanda del Nord. L’offerta di Johnson ...

Brexit - ?l’ultima proposta di Johnson alla Ue : «Nessun controllo alla frontiera con l’Irlanda del Nord» : La nuova proposta che il Regno Unito presenterà il 2 ottobre alla Ue sulla Brexit è «ragionevole e costruttiva». Lo ha affermato il primo ministro britannico Boris Johnson spiegando che si tratta di «un compromesso da parte del Regno Unito». Alle 17:15 colloquio telefonico con Juncker