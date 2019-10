Gualtieri | cantieri per riformare il fisco e le pensioni

Gualtieri : svolta netta - ora cantieri per le riforme di fisco e pensioni : Su Flat Tax, lotta all’evasione, cuneo fiscale e clausole Iva abbiamo introdotto una discontinuità netta. Con queste parole il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, in un’intervista sul Sole 24 Ore in edicola, riassume il senso della manovra varata dal consiglio dei ministri