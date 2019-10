Eurogames | il gioco del toro scatena doppi sensi | battute e risatine

“Spingi…”. Imbarazzo a Eurogames - il gioco si fa ‘piccante’. E il pubblico non si trattiene : È andata in onda una nuova puntata di Eurogames, il programma che ricalca il format del vecchio amatissimo “Giochi senza frontiere” e che per la prima edizione è condotto da Ilary Blasi e Alvin. Uno dei giochi proposti nell’ultima puntata ha fatto scatenare il pubblico che sul web ha scatenato un putiferio. Il gioco in questione era il gioco delle patate. I creatori di Eurogames, questo è sicuro, ne hanno di fantasia. E lo dimostrano i giochi ...