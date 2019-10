Emma torna su Instagram dopo l’operazione : La cantante Emma è tornata sui social dopo la malattia che aveva annunciato ai suoi fan proprio attraverso un post su Instagram con un video appena girato dalla grande carica emotiva e con un post. È la prima volta che la si rivede su “Instagram” dopo l’annuncio della malattia. Nel video che Emma ha pubblicato dove si trova a Milano, nel quartiere Brera. Scende da un’auto, indossa una giacca di pelle e un cappello a falda larga. È di ...

Emma Marrone ritorna sul palco con Fortuna : Aveva fatto recentemente parlare di sé per aver annunciato il suo ritiro (temporaneo) dalla scena musicale, dovuto a un problema di salute ad oggi non ancora rivelato. E oggi Emma Marrone è tornata al centro dell'attenzione mediatica, rompendendo definitivamente il silenzio sui social. In un nuovo video pubblicato sul suo profilo Instagram, l'ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha, infatti, fatto sapere che a breve uscirà il suo nuovo album ...

Emma Marrone torna e fa un annuncio : “Sono la più felice del mondo” : Emma Marrone torna e fa un grande annuncio: il 25 Ottobre 2019 uscirà il suo nuovo album ‘Fortuna’ Diciamoci la verità, eravamo in tanti ad attendere questo momento. Da quando Emma Marrone ha annunciato che doveva staccare un po’ per dover affrontare un problema di salute, tutti abbiamo atteso il suo ritorno. La cantante salentina […] L'articolo Emma Marrone torna e fa un annuncio: “Sono la più felice del ...

Emma Marrone torna su Instagram e dà un grande annuncio : “Sono la ragazza più felice del mondo” : Emma Marrone torna su Instagram con un annuncio che farà felici tutti i suoi tanti fan. Che da tempo aspettavano il suo ritorno dopo lo stop forzato dalla musica per risolvere i suoi problemi di salute. Dopo il post sulla pausa e quello in cui faceva sapere che era tutto andato per il meglio ma anche che aveva bisogno di tempo per potersi riprendere del tutto, la cantante salentina è sparita per un po’ dal web.\\È ritornata su Instagram di ...

Emma torna con il nuovo album Fortuna : E' "Fortuna" il titolo del nuovo album di inediti di Emma, in uscita venerdi' 25 ottobre. Anticipato dal primo singolo "Io sono bella"

Emma Marrone torna a lavoro dopo l'intervento : il nuovo album 'Fortuna' esce il 25 ottobre : Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 16 ottobre, Emma Marrone è riapparsa sui social network per dare una "notizia bomba": tra pochi giorni uscirà il suo nuovo album, intitolato "Fortuna". La cantante si prepara a tornare sulle scene musicali a poco più di un mese dalla pausa che è stata costretta a prendersi per risolvere un problema di salute. Emma torna in pista: a fine ottobre fuori il nuovo disco "Voglio la musica, ancora e ancora. Per ...

Emma Marrone torna a parlare. E lo fa in un giorno per lei molto importante : Dopo un lungo silenzio Emma Marrone torna a parlare. La popolare cantante lo ha fatto sui social all’indomani della notizia che il suo ultimo disco sta mietendo un successo dietro l’altro. Infatti “Io sono bella” è balzata al primo posto delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Per la prima volta il nuovo singolo della cantante pugliese è in testa alla classifica EarOne, davanti ai brani di Jovanotti e Mahmood. Per l’occasione, Emma è ...

Emma Marrone torna su IG dopo l'intervento ed esulta : 'Io sono bella' primo su EarOne : È una bellissima notizia quella che ha ricevuto Emma Marrone stamattina: oggi, 11 ottobre, il suo singolo "Io sono bella" si è piazzato al primo posto della classifica tra quelli più trasmessi dalle radio italiane. La pugliese, assente da Instagram per risolvere un serio problema di salute, ha deciso di esporsi per comunicare ai fan questa importante notizia: la cantante ha anche ringraziato l'autore del brano, Vasco Rossi. Emma al settimo ...

Emma Marrone torna su Instagram con un messaggio che emoziona i fan : Emma torna a farsi sentire. L’artista, che una settimana fa aveva annunciato il buon esito dell’operazione a cui si è sottoposta, oggi torna a sorpresa sui social per dimostrare il suo affetto agli ammiratori e a chi si è preoccupato per le sue condizioni, dopo l’annuncio dei problemi di salute.In una storia Instagram, la cantante ha pubblicato lo scatto di un concerto di Radio Italia tenutosi a Malta, a cui ...

Alessandra Amoroso aggiorna i fan sulla salute di Emma Marrone : 'Riposa e torna più forte' : Sono parole molto dolci quelle che Alessandra Amoroso ha usato ieri, venerdì 5 ottobre, per rivolgere un messaggio alla sua cara amica Emma Marrone. Al termine della sua esibizione al Radio Italia Live, la salentina ha informato i fan che la collega si sta rimettendo dopo l'operazione e presto tornerà a cantare: il problema di salute che ha costretto la "Brown" a prendersi un periodo di pausa, a breve sarà solo un brutto ricordo. Omaggio ad Emma ...

Emma Marrone torna su Instagram - il messaggio da brividi : Emma Marrone torna su Instagram e ancora una volta sorprende i suoi fan. La cantante pugliese ha iniziato una lunga convalescenza dopo l’operazione subita qualche settimana fa, ma non dimentica tutte le persone che la amano e la sostengono, soprattutto Alessandra Amoroso. Le due artiste hanno un legame fortissimo iniziato ad Amici di Maria De Filippi e continuato anche lontano dalle telecamere. Emma e Alessandra non temono rivalità, al ...

Emma Marrone torna sui social : messaggio e parole dell’amica Amoroso : Emma Marrone torna a battere un colpo sui social: il messaggio e le parole di Alessandra Amoroso Emma Marrone torna a ‘battere’ un colpo sui social. La cantante salentina, che in questo momento ha dovuto fermarsi per problemi di salute (in molti hanno parlato di un ritorno del tumore, ma la diretta interessata, al momento, […] L'articolo Emma Marrone torna sui social: messaggio e parole dell’amica Amoroso proviene da ...

