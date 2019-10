Domeniche bestiali – In Trentino 10 anni e 2 mesi di inibizione per maxi rissa E in

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Non si poteva non ripartire da Keric Mirsad anche in questa puntata di: dopo la lunga squalifica per l’uomo che tirava in aria gli avversari e usava la bandierina come spada per trafiggere arrivano infatti le conseguenze, dolorose, delle sue gesta. Dalal Veneto: con la curiosa “costante B” per le squalifiche del Giudice Sportivo fino all’atmosfera da Hotel Raphael in Irpinia, passando per i riti di spogliatoio del calciatore dilettante. MANDIBOLE E MAZZATE – Riecheggia ancora il rumore delle mazzate tra Isera e Baone di Romarzollo, prima categoria del: in particolare di quelle di Keric Mirsad, squalificato per cinque: botte che hanno portato a conseguenze anche abbastanza serie. L’Adige infatti racconta anche di mandibole rotte e calciatori finiti sotto i ferri: “Soprattutto la lagarina Isera ne è uscita con le “ossa ...

