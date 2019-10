Catania | 48 indagati per assenteismo Strisciavano anche minori | accusati di truffa

Catania - scoperto canile lager con animali senza acqua e cibo : indagati i due gestori. Il video : Un canile “lager” con 55 cani malnutriti, a cui mancava cibo e acqua. È la scoperta fatta dalla polizia durante una serie di controlli nel quartiere di Librino e in località Vaccarizzo, a Catania. Nella struttura, anche altri animali, come cavalli, percore, oche, capre e maiali. I due gestori sono indagati per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Hanno ammesso le proprie responsabilità provvedendo, ...