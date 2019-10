Bus di linea con bimbi esce di strada | 7 feriti lievi

Roma - autoBus di linea contro un albero sulla via Cassia : quattordici feriti : Un autobus di linea a Roma è finito fuori strada e si è schiantato contro un albero. E’ accaduto poco dopo le 9 sulla via Cassia, all’incrocio con via Oriolo. Sono quattordici i feriti trasportati in ospedale dal 118: tre sono stati identificati con il codice giallo e uno col codice rosso. I più gravi sono i passeggeri che si trovavano nella parte anteriore del bus, ma secondo quanto riferito dai soccorritori, non sono in pericolo di vita. ...

Firenze - donna investita da un autoBus di linea : la 40enne in codice rosso : L'incidente stradale nella prima mattinata di oggi mercoledì 9 ottobre in via Giampaolo Orsini all'incrocio con via di Ricorboli. La donna è stata soccorsa e trasporta d'urgenza con lesioni gravi all'ospedale fiorentino di Careggi. Per consentire i soccorsi il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico per diverso tempo.Continua a leggere

Calabria - auto si schianta contro un Bus di linea : un morto nel cosentino : Un ennesimo incidente stradale mortale si è verificato in Calabria e ha causato il decesso di un uomo di cui al momento non sono state rese note le generalità. Nell'incidente sarebbero rimasti coinvolti un'autovettura e un autobus di linea. L'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo e per il conducente dell'auto, nonostante i tempestivi soccorsi, non ci sarebbe stato nulla da fare. Sul luogo le forze dell'ordine che stanno ricostruendo la ...

Palermo : scooter su autoBus linea - la foto diventa virale - Amat annuncia ‘pugno duro’ : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – Uno scooter a bordo di un autobus di linea fuori servizio. Una foto, pubblicata dal sito Mobilita Palermo, che diventa virale e fa il giro del web. Lo scooter è stato caricato in piazza Indipendenza e poi trasportato fino alla rimessa del bus in via Roccazzo. Con il mezzo ‘fuori servizio’, come si legge sulla segnaletica illuminata. E’ accaduto ieri sera poco prima delle 21. ...

Paura a Potenza - autoBus di linea in fiamme : danneggiate auto in sosta e palazzo : L'allarme intorno alle 8 nel centro del capoluogo lucano. Il mezzo svolgeva servizio pubblico urbano quindi in quel momento era carico di passeggeri ma fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto e non si registrano feriti. Dall'autobus usciva fumo e l'autista ha accostato facendo scendere tutti.Continua a leggere

Pescara - autoBus di linea finisce fuori strada e si schianta contro alberi : passeggeri feriti : Il mezzo carico di passeggeri è uscito di strada schiantandosi contro gli alberi al lato della carreggiata mentre percorreva la strada provinciale che da Spoltore porta in località Caprara, in provincia di Pescara. Sul luogo dello schianto diverse ambulanze del 118 e i vigili del fuoco anche con un'autogru.Continua a leggere