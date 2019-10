Ragazzina muore dopo un intervento | in sala operatoria mancavano termometro e

Salerno - Ragazzina muore a 12 anni in ospedale : indagati medici e infermiere : L’autopsia, svolta ieri dal medico legale incaricato dalla Procura della Repubblica di Salerno, non ha sciolto alcun dubbio. Tre persone iscritte nel registro degli indagati, due medici e un infermiere, per la morte di Francesca Raiola, la ragazzina di 12 anni che ha perso la vita all’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno in seguito a una febbre molto alta. La piccola era giunta nel nosocomio salernitano in condizioni già critiche ...