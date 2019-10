Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)didial gusto pepe rosa esono statein una catena di supermercati del Veneto perché utilizzano senza autorizzazione il nomeoltretutto citando nell’elenco degli ingredienti una non meglio precisata “polvere di”. “I furti di identità non possono essere consentiti”, ha commentato ladelle Politiche agricole, Teresa Bellanova spiegando che lein questione provengono da una società olandese che le commercializza in tutta Europa. L’accusa con la quale è stato motivato il sequestro è “utilizzo di nomi di vini Dop, senza autorizzazione del Consorzio”. “Questo testimonia l’impegno forte del Ministero e dell’Icqrf, la nostra Autorità per la lotta alle frodi e la tutela della qualità – ha aggiunto laBellanova -, nel combattere ...

Cascavel47 : Patatine Pringles al Prosecco, sequestrate centinaia di confezioni. La ministra Bellanova: “Furto di identità”… - FQMagazineit : Patatine Pringles al Prosecco, sequestrate centinaia di confezioni. La ministra Bellanova: “Furto di identità” - Noovyis : (Patatine Pringles al Prosecco, sequestrate centinaia di confezioni. La ministra Bellanova: “Furto di identità”) P… -