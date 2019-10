Niente regali | niente paghette | due figlie citano a giudizio la madre perché troppo avara

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Una causa che farà sicuramente storia quella intentata da due sorelle Steven Miner di 23 anni e Kathryn Miner di 20 anni contro lagiudicata da loro. Le due ragazze si sono sempre lamentate che laoltre a essere molto severe è anche moltomai nel loro breve arco di vita hanno ricevuto dalla donna un regalo o una paghetta. Così le due, poco più che ventenni, hanno fatto causa allachiedendo un risarcimento record di 50 mila euro per danni morali. Tutto, secondo leè iniziato quando lasi è divorziata dal padre. La donna dopo essere stata lasciata dall’uomo, sempre a detta delle due giovani ragazze, ha voluto vendicarsi con le due. Le duehanno voluto chiudere i conti con la. Ma nel primohanno perso la causa e anche in appello il giudice ha dato ragione alla: “Condurre ...

