Migranti | A question time Camera Lamorgese risponde a Lega su aumento sbarchi

Di Maio interviene sulla questione Migranti : rimpatri in 4 mesi : Stamattina il ministro degli esteri Luigi Di Maio e quello della giustizia Alfonso Bonafede dalla Farnesina presenteranno un nuovo decreto ministeriale sulla questione migranti, e come decreto non avrà bisogno dell’approvazione da parte del Consiglio dei ministri. L’attuale ministro degli esteri e capo pentastellato dà qualche anticipazione in casa Del Debbio, a “Diritto e rovescio” su Rete 4. Il focus è sulle tempistiche, in quanto Di Maio ...