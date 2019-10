Colleferro | 22enne picchia madre e tenta fuga Arrestata

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Roma – Auna ragazza di 22 anni è statadai Carabinieri dopo averto con testate, calci e pugni la47enne. La giovane è ora accusata di maltrattamenti in famiglia. Il tutto è accaduto nel weekend, con la richiesta di aiuto arrivata dalla, rimasta ferita dopo l’ennesima aggressione da parte della figlia. I Carabinieri sono prontamente intervenuti, interrompendo la lite e rincorrendo la, pronta alladall’abitazione. In ospedale la 47enne ha ricevuto una prognosi di 15 giorni a causa di un trauma cranico e numerose contusioni. Oltre ad aver ricostruito la dinamica dell’accaduto, i Carabinieri hanno delineato come la figlia avesse assunto atteggiamenti provocatori fatti di insulti, minacce e aggressioni verbali. Una volta verificate le violenze messe in atto dalla giovane, i Carabinieri la hannoe condotta ...

