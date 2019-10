Biglietti Sassuolo-Inter | come acquistare i tickets per l’ottava giornata di Serie A al

Fonte : oasport

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Domenica 20 ottobre (ore 12.30) si giocherà, match valido per l’ottavadellaA 2019-2020. Le due squadre scenderanno in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia in un incontro fondamentale per entrambe le squadre: i nerazzurri sono reduci dalla sconfitta casalinga contro lo Juventus nello scontro diretto per il primo posto, gli uomini di Antonio Conte hanno perso la vetta della classifica generale e devono assolutamente rialzare la testa per continuare la rincorsa allo scudetto; i padroni di casa sono invece in piena lotta per non retrocedere, hanno perso gli ultimi due incontri e sperano di invertire la rotta. Si preannuncia un incontro intenso, avvincente e appassionante che sicuramente regalerà grandi emozioni a tutti i tifosi e agli amanti del grande calcio che saranno sugli spalti per il lunch match di questo turno di campionato, laA torna ...

infoitsport : Sassuolo-Inter, venduti 8mila biglietti: settore ospiti quasi sold out - infoitsport : Sassuolo Inter biglietti: prezzi, settore ospiti e info acquisto - Paloma_Lazaro : RT @SassuoloUS: Sabato allo Stadio Ricci si gioca #SassuoloFiorentina, quarta giornata di #SerieAFemminile! Info su biglietti e accrediti d… -