A Trieste i funerali dei due agenti uccisi

Malore per Salvini mentre era diretto a Trieste ai funerali dei due carabinieri uccisi in Questura - il leader della Lega ricoverato in ospedale : Matteo Salvini è stato ricoverato in ospedale. Il leader della Lega si è sentito male mentre era in volo verso Trieste. All’atterraggio dell’aereo, come riportato dal sito del giornale “Il Piccolo”, l’ex ministro degli Interni è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Monfalcone. Il leader della Lega era diretto ai funerali dei due carabinieri Pierluigi Rotta e Matteo Demenego uccisi in una sparatoria verificata venerdì 4 ...

Funerali poliziotti uccisi a Trieste - migliaia rendono omaggio. VIDEO : "Trieste vi offre il suo ultimo e affettuoso saluto, mentre resta fisso nella memoria di tutti il 4 di ottobre, festa di san Francesco, Patrono d'Italia, quando una follia omicida, spropositata e crudele, ha privato le vostre giovani vite di un futuro pieno di propositi e progetti”. Così l'arcivescovo Giampaolo Crepaldi, ha aperto l'omelia durante la messa per i Funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i poliziotti uccisi nella ...

A Trieste i funerali dei poliziotti uccisi : cos’è successo il 4 ottobre a Rotta e Demenego : In attesa dei funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, in programma oggi a Trieste, ecco la ricostruzione della sparatoria verificatasi alla Questura della città giuliana lo scorso 4 ottobre, nel corso della quale sono rimasti uccisi i due agenti per mano di Alejandro Augusto Stephan Meran.Continua a leggere

