Ursula slitta a dicembre | la manovra sul tavolo di Moscovici

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 15 ottobre 2019) “Non vedo l’ora di cominciare...”, dice Paolo Gentiloni davanti alla Commissione europea subito dopo un incontro di cortesia con il presidente Jean Claude Juncker. Ma il commissario agli Affari economici dovrà aspettare. Come dovranno fare lo stesso Juncker e tutta la squadra di Palazzo Berlaymont. È ormai certo: il passaggio di testimone convon der Leyen slitterà a, al minimo, dopo la bocciatura dei candidati di Romania, Ungheria e soprattutto della francese Sylvie Goulard, il caso politicamente più dirompente e polemico.Il primo effetto è che sarà l’attuale commissario Pierrea esaminare la legge di bilancio italiana, come per tutti gli altri Stati della zona euro.Intanto è inutile sperare: von der Leyen non farà in tempo a ottenere il via libera dall’Europarlamento alla ...

