Tra Siria e Turchia le vittime sono i bambini | 70mila gli sfollati

Siria - Di Maio condanna Turchia : "Unica responsabile - verifica su conTratti export armi" : L'informativa urgente al governo sull'operazione militare turca in Siria vede una ferma condanna del ministro degli Esteri alla Camera: per Luigi Di Maio la Turchia è "l'unica responsabile" di un intervento ritenuto "inaccettabile". Di Maio ribadisce lo stop all'export delle armi verso Ankara e annuncia anche l'apertura di una istruttoria sui contratti in essere.

Siria - bombardamento turco colpisce convoglio di civili Tra cui giornalisti sTranieri : Continua l'avanzata turca in Siria, durante la conquista da parte dell'esercito di Ankara delle città di Tal Abyad e di Ras al-Ain un raid aereo ha colpito un convoglio su cui viaggiavano diversi civili e giornalisti stranieri. Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani i morti sarebbero almeno 14. L'agenzia di stampa curda Hawar ha dichiarato che uno dei suoi reporter è rimasto ucciso nel raid aereo, mentre la giornalista francese ...

Siria : via gli Usa - i curdi Trattano coi russi Raid sui reporter - Qamishli città in bilico : Nel Nord sotto attacco: i colloqui con gli emissari del Cremlino. L’intera Rojava si sta dissolvendo

Antonio Socci accusa la sinisTra : "I profughi siriani non sono più risorse? Siete degli ipocriti" : Tutti parlano delle minacce del presidente turco Erdogan all' Unione europea perché se ne stia zitta sull' aggressione militare al Kurdistan siriano (o meglio: alla Siria). Il leader di Ankara ha dichiarato che in caso contrario «apriremo le porte a 3,6 milioni di rifugiati siriani e li manderemo da

Siria - Palazzo Chigi : “Italia al lavoro per stop armi a Turchia dall’Ue. ConTrastare l’attacco per evitare ulteriori sofferenze ai curdi” : Il governo italiano vuole che tutta l’Unione europea interrompa la vendita di armi alla Turchia, perché l’attacco militare nel nord della Siria va contrasto “con ogni strumento consentito dal diritto internazionale”. Dopo l’annuncio del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dal palco di Italia 5 Stelle, arriva anche la nota ufficiale di Palazzo Chigi: “Il Governo è già da ieri al lavoro affinché l’opzione ...

Turchia - uccisi un reporter curdo e uno sTraniero in un attacco in Siria. L'Onu : rischio 400.000 sfollati : Nel quinto giorno dell'offensiva nel nord-est della Siria, la Turchia afferma di aver conquistato una cittadina considerata crocevia strategico, ma una fonte curda fa sapere che i combattimenti...

Guerra in Siria : sequesTrati 4 soccorritori - già 130mila sfollati : Quattro soccorritori umanitari sono stati sequestrati nel nord-est della Siria. Lo riferisce la Mezzaluna rossa curdo-Siriana, sostenendo che i volontari sono membri della stessa organizzazione. Il sequestro è avvenuto nella zona di Tall Abyad, al confine tra Turchia e Siria, per opera di milizie arabo-Siriane cooptate da Ankara. Intanto, secondo l’Onu, dall’inizio dell’offensiva turca contro i curdi presenti nel nord est ...

Siria - Tra gli sfollati dell’invasione turca di Afrin : “Massacri e violenze da Erdogan e dai suoi alleati - ci riprenderemo le nostre terre” – VIDEO : “Se ci avviciniamo di più, ci sparano“. Siamo a Kobane, a meno di 500 metri dal muro che separa il Kurdistan Siriano dalla Turchia. Con noi c’è Bahri Mohammad, costretto a fuggire all’inizio del 2018 dal cantone di Afrin, dove viveva, a causa dell‘invasione dell’esercito di Ankara e dei suoi alleati, i gruppi che compongono il Free Syrian Army. La famiglia di Mohammad, come quella di Zeinab Bakr, che ...

Sul confine Siria-Turchia Tra jihadisti pronti a evadere e famiglie senza riparo : Ankara continua i raid sulla Siria curda. Sul fronte 200 mila sfollati. Nella prigione dove sono rinchiusi duemila guerriglieri dell’Isis, sempre più sguarnita, è scoppiata una rivolta

Siria - bombe turche sul carcere di Qamishlo. Le immagini mosTrano la fuga di 5 miliziani Isis : Le immagini, diffuse da media e tramite social network, testimoniano come i bombardamenti da parte dell’esercito turco abbiano preso di mira una prigione curda. Il filmato mostra la fuga di cinque terroristi Isis durante il tentativo, da parte dei combattenti curdi di trasferirli in un luogo più sicuro. L'articolo Siria, bombe turche sul carcere di Qamishlo. Le immagini mostrano la fuga di 5 miliziani Isis proviene da Il Fatto Quotidiano.

Siria - la Turchia : «342 terroristi neuTralizzati». Gli Usa : «Pronte sanzioni». Erdogan : «Non ci fermate» : Continuano le operazioni militari. La censura di Ankara: arrestate 121 persone che avevano manifestato critiche sui social. Putin interviene: c’è il rischio che i detenuti Is possano fuggire. Gli Usa: «Progressi a rischio»