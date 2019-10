Tennis - chi è Luca Nardi. Un classe 2003 di talento sulle orme di Jannik Sinner : Un giocatore d’istinto, lontano da quegli schemi di regolaristi terraioli che hanno caratterizzato troppo spesso i giovani talenti italiani del Tennis; un ragazzo con basi solidissime da fondo campo che ama attaccare e rischiare, costruirsi il punto come piace a lui senza aspettare che l’avversario affossi il proprio colpo in rete o lo spari sui tabelloni. Stiamo parlando di Luca Nardi, giovane pesarese classe 2003 salito agli onori ...

Tennis - Roger Federer : “Ho deciso che mi piacerebbe prendere parte ai Giochi Olimpici ancora una volta” : Roger Federer alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Fino a pochi anni fa sembrava al limite dell’assurdo anche solo pensare ad una simile eventualità, ed invece il campione svizzero sorprende una volta di più. Al termine di un’esibizione giocata proprio nella capitale giapponese con l’americano John Isner, infatti, Federer ha espresso la propria volontà di partecipare ai suoi quinti Giochi Olimpici. Queste le parole ...

Pennetta-Schiavone e quella ‘proposta Tennisticamente indecente’ : “voglio che alleni mio marito Fognini!” : Flavia Pennetta e Francesca Schiavone si prendono il palco del Festival dello Sport di Trento. Poi la proposta: la tennista milanese sarà la prossima coach di Fabio Fognini? Grande tennis nell’ultima serata del Festival dello Sport di Trento, andata in scena nella giornata di ieri. Due fra le più grandi interpreti del tennis femminile dell’ultimo decennio, Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, hanno intrattenuto il pubblico ...

Meneschincheri : “Sfida superare record visite a Tennis & Friends” : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – Complice il sole e le temperature estive, gli stand del Villaggio della Salute e di quello dello Sport al Foro Italico sono affollati fin dal mattino. “La sfida – spiega all’Adnkronos Salute l’ideatore di Tennis & Friends Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Gemelli – è superare ...

2019 - l’anno della rinascita : il Tennis maschile italiano non è solo Berrettini e Fognini : Gli ottimi risultati che i nostri tennisti stanno continuando a ottenere in tutte le parti del mondo e su tutte le superfici confermano che il 2019 è ufficialmente l’anno della rinascita del tennis maschile italiano. Su tutti, ovviamente, ci sono i risultati di Matteo Berrettini e di Fabio Fognini, il primo si è spinto fino alla semifinale degli US Open, traguardo che un italiano non raggiungeva da 42 anni, il secondo ha vinto il Masters 1000 a ...

Tennis - ATP Pechino 2019 : Dominic Thiem in rimonta supera Stefanos Tsitsipas e conquista il titolo in Cina : Dominic Thiem vince in rimonta la finale dell’ATP di Pechino (Cina) contro il greco Stefanos Tsitsipas (n.7 del ranking). Il n.5 ATP (testa di serie n.1) si è imposto con il punteggio di 3-6 6-4 6-1 in 2 ore e 13 minuti di partita, cambiando il volto a un incontro che sembrava essere in favore dell’ellenico. Un successo di classe e di tenacia per l’austriaco che centra la quarta vittoria in sei match disputati contro il ...

Tennis - WTA Pechino 2019 : trionfo di Naomi Osaka - rimontata e battuta in finale Ashleigh Barty : Nella finale del China Open femminile di Pechino sul cemento della capitale cinese, quarto e ultimo WTA Premier Mandatory dell’anno, la giapponese numero 4 del mondo Naomi Osaka ha battuto in rimonta l’australiana numero 1 del pianeta Ashleigh Barty col punteggio di 3-6 6-3 6-2 in un’ora e 51 minuti di gioco. La prima palla break del match arriva nel quinto game del primo set e la deve salvare Barty che approfitta di un dritto steccato da Osaka, ...

WTA Pechino – Naomi Osaka ribalta Ashleigh Barty in finale - la Tennista giapponese vince il China Open : Una finale combattutissima quella di Pechino, che premia la tennista giapponese abile ad imporsi con il risultato di 3-6 6-3 6-2 Una finale bellissima, risolta al terzo set da una strepitosa Naomi Osaka, La tennista giapponese vince il “China Open“, torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.285.274 dollari che si disputa sui campi in cemento di Pechino, in Cina. Un successo voluto e meritato quello della numero ...

Tennis - ATP Pechino 2019 : Tsitsipas piega Zverev in due set e conquista la finale del torneo cinese : E’ il greco Stefanos Tsitsipas (n.7 del mondo) ad aggiudicarsi la seconda semifinale dell’ATP di Pechino (Cina) contro il tedesco Alexander Zverev (n.6 del ranking) con il punteggio di 7-6 (6) 6-4. L’ellenico è riuscito a prevalere al termine di una lotta estenuante, mettendo sul campo maggior continuità al cospetto di uno Zverev troppo a corrente alternata. Per Stefanos si tratta del terzo successo in quattro match contro il ...

Tennis - WTA Pechino 2019 : Ashleigh Barty e Naomi Osaka in finale - battute Bertens e Wozniacki : Saranno Ashleigh Barty e Naomi Osaka a giocarsi la finale del WTA Premier Mandatory di Pechino. L’australiana e la giapponese sono uscite vittoriose da due semifinali profondamente diverse contro l’olandese Kiki Bertens e la danese Caroline Wozniacki: per l’una la prospettiva è di rinsaldare ancora di più la prima posizione mondiale, per l’altra c’è la chance di salire al numero 3 a danno dell’ucraina Elina ...

Tennis - ATP Pechino 2019 : Dominic Thiem è il primo finalista - domato al terzo set Karen Khachanov : Nella prima semifinale dell’ATP 500 di Pechino sul cemento della capitale cinese l’austriaco Dominic Thiem, numero 5 del mondo e prima testa di serie del torneo ha conquistato il pass per la finale piegando dopo due ore e 41 minuti di grande battaglia col punteggio di 2-6 7-6 7-5 il russo Karen Khachanov, numero 9 del ranking e 4 del tabellone. primo set dominato da Khachanov sul piano del gioco e del punteggio, un po’ meno nell’andamento della ...

Tennis - WTA Pechino 2019 : Osaka chiude la striscia vincente di Andreescu. In semifinale anche Wozniacki - in alto c’è Barty-Bertens : Dopo una lunga giornata, anche il WTA Premier Mandatory di Pechino è giunto alla conclusione dei quarti di finale, e con risultati che per certi versi risultano sorprendenti non per il ranking, ma per un certo tipo di vissuto recente del circuito femminile. La notizia del giorno è anche l’ultima ad arrivare: Naomi Osaka pone fine all’infinito momento d’oro di Bianca Andreescu. La giapponese supera la canadese per 5-7 6-3 6-4 ...

Tennis - ATP Pechino 2019 : risultati di giovedì 3 ottobre. Avanzano Tsitsipas - Zverev e Isner - Querrey batte Schwartzman : A Pechino, per il China Open maschile sul cemento della capitale cinese, si sono disputati gli ultimi quattro ottavi di finale di questo torneo ATP 500. Lo statunitense john Isner ha battuto in due set molto tirati il britannico proveniente dalle qualificazioni Daniel Evans che ha subito l’unico break in tutto il match nell’undicesimo gioco del secondo set, il 34enne numero 19 del mondo nativo della North Carolina e che attualmente risiede a ...

Tennis - WTA Pechino 2019 : avanti Osaka - Kasatkina - Wozniacki e Andreescu senza problemi : Si è giocata oggi la parte rimanente dei terzi turni al WTA Premier Mandatory di Pechino, il cui tabellone si è definitivamente allineato ai quarti di finale che vedremo in scena nella giornata di domani. L’unica non testa di serie ad entrare tra le migliori otto in quel della capitale cinese è la russa Daria Kasatkina (che è comunque stata numero 10 nel finale di 2018), vittoriosa nel derby con Ekaterina Alexandrova per 6-4 6-3, in un ...