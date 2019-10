Stuprata da un paziente mentre era di turno in guardia medica | l’assicurazione non la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 15 ottobre 2019) E’ stata aggredita eda un suoper tre ore, l’assicurazione non la risarcisce perché “il diritto all’indennizzo” per quello che viene definito “un sinistro” risulta prescritto. Tre anni dopo quella violenza subita nell’ambulatorio notdella, la dottoressa Serafina Strano, 54 anni, è tornata al lavoro e si batte perché ci sia una maggiore sicurezza per chi lavora negli ospedali. Finora, denuncia, con scarsi risultati e un’ultima beffa: è stata respinta la sua richiesta di risarcimento. “Vivo ogni giorno un profondo senso di ingiustizia“, ha dichiarato all’agenzia Adnkronos. “Paradossalmente il mio aggressore è in carcere tutelato dallo Stato e io sono sola. Devo combattere ogni giorno”. La compagnia assicurativa ha equiparato la violenza sessuale a un sinistro: ...

fisco24_info : Dottoressa stuprata in guardia medica, nessun indennizzo : Serafina Strano è stata violentata da un paziente nel 20… -