Sardegna | tenta di rapire la moglie ma un passante la salva | tre arresti a Sassari

(Di martedì 15 ottobre 2019) Lei, 20enne, rumena, da tempo si era rifugiata aper fuggire dalle grinfie del marito. Ma lui, coetaneo della, non aveva accettato l’affronto. E allora ieri, con l’aiuto dalla mamma e dal fratellino, ha cercato di rapirla nel pieno centro storico di, senza però riuscirci. Grazie al miracoloso intervento di un operaio sassarese di 45 anni che ha sventato il sequestro. In manette – con la pesante accusa dito sequestro in concorso – sono finiti R.B., 20anni, originario della Romania, il fratello di 15 anni e anche la mamma R.M, 43enne rumena. Il giovane marito è anche accusato dito omicidio: avrebbe infattito di colpire con un grosso coltello il cugino della. La motivazione? Aveva ospitato la 20enne in casa a. Sul posto, dopo le numerose segnalazioni, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia diche hanno arrestato i tre. ...

