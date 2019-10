Renzi a Salvini | “I 49 milioni li ha spesi lei?”

Renzi e Salvini - due complici nemici : Roma. Nel cortile degli studi Rai di Via Teulada, Lucio Presta, Adidas e giubbotto di renna, il manager delle star tv diventato ormai inseparabile da Matteo Renzi, viene raggiunto dall’urlo di una sua collaboratrice: “Lucio vai, sali, sbrigati perché sennò Matteo si perde!”. E Presta, calmissimo: “N

Matteo Renzi contro Salvini - lo scontro a Porta a Porta. Dall'immigrazione a quota 100 - i due d'accordo solo nel bocciare Virginia Raggi : Ci siamo, Matteo Renzi contro Matteo Salvini. Matteo Vs Matteo. Il leader del centrodestra contro colui che vorrebbe essere, nuovamente, il leader del centrosinistra. Colui che appena due mesi fa era...

Salvini da Vespa avvisa il Pd : "Prenderanno una botta da ricordare per 50 anni". E Renzi umilia Zingaretti : "Prenderanno una botta che se la ricorderanno per 50 anni". Matteo Salvini a Porta a porta colpisce duro il Pd e il M5s, annunciando il ribaltone Lega alle regionali in Umbria dove la candidata del centrodestra Donatella Tesei contende la vittoria all'imprenditore Vincenzo Bianconi, uomo della inedi

Renzi-Salvini in tv - duello su Quota 100 e scintille sui 49 milioni : «Ci dica come li ha spesi» : Matteo Salvini e Matteo Renzi, via al duello in tv a Porta a Porta. Arbitro Bruno Vespa, che subito ricorda: «Sono 13 anni che due leader non si confrontano qui, furono Prodi e...

Matteo Salvini e Matteo Renzi - da Vespa per far fuori Conte : "Per lui prima la poltrona e poi l'onore" : "Per Giuseppe Conte l'onore vale meno della poltrona". Matteo Salvini non fa sconti al premier, protagonista del clamoroso ribaltone politico che ha portato alla sua conferma a Palazzo Chigi, semplicemente sostituendo la Lega con il Pd. "Non porto rancore - spiega Salvini ospite di Porta a porta da

Salvini e Renzi - clamorosa alleanza da Vespa contro Virginia Raggi : bombardamento sul M5s : "Io e Matteo Salvini alleati? Ho querelato per molto meno". Matteo Renzi ironizza da Bruno Vespa su una possibile intesa con il Capitano, ma a Porta a porta un punto in comune i leader di Italia Viva e Lega lo trovano facilmente: il bombardamento contro Virginia Raggi. Leggi anche: "Sì, una manovra

Matteo Salvini a Porta a porta umilia Renzi : "Tu al 4% - io...". Gli sbatte la verità in faccia : "Che cosa sei" : "Tu sei al 4%, io al 33". A Matteo Salvini bastano questi numeri per rispondere a Matteo Renzi negli studi di porta a porta. Il leader di Italia Viva ha attaccato violentemente il capo della Lega ed ex vicepremier: "È 27 anni che fa politica, non ha portato a casa nulla, Salvini. Solo spot. La sua è

Iv : Renzi - ‘faremo fact checking su Salvini a Porta a porta sui social’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Noi metteremo sui social tutti i riferimenti normativi di quanto ha detto stasera Salvini”. Lo dice Matteo Renzi a porta a porta.L'articolo Iv: Renzi, ‘faremo fact checking su Salvini a porta a porta sui social’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Lega : Renzi a Salvini - ‘dovere di chiarire su 49 milioni - li ha spesi lei?’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Io le chiedo di fare chiarezza su una sentenza ormai passata in giudicato, quella dei 49 milioni. Bossi e Maroni dicono che li ha presi lei. Ha utilizzato o no i 49 milioni per comprare pubblicità su Facebook, per alimentare la Bestia? Li ha usati o no quei soldi”. Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta.L'articolo Lega: Renzi a Salvini, ‘dovere di chiarire su 49 milioni, li ha spesi ...

Lega : Renzi a Salvini - ‘perché non querela Savoini? : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Chi cita in ballo il mio governo per eventuali complotti ne risponde in tribunale. Mai con Obama ho fatto una cosa che non fosse Legale. Suggerirei con rispetto a Salvini di fare altrettanto, se vuole gli presto l’avvocato, nei confronti di chi è andato in Russia a chiedere una tangente milionaria. Non capisco perché Salvini non quereli Savoini… Se uno dei miei viene con me e va chiedere ...

Duello Renzi Salvini Porta a Porta : orario tv - dove vedere in streaming : Duello Renzi Salvini Porta a Porta: orario tv, dove vedere in streaming Alle ore 22,50 – martedì 15 ottobre 2019 – andrà in onda su Rai Uno la puntata di Porta a Porta che vedrà sfidarsi dialetticamente Matteo Renzi e Matteo Salvini. Politicamente su fronti opposti, tra i due intercorrono rapporti umani improntati alla cordialità. Entrambi sono alla vigilia di imPortanti appuntamenti con i loro rispettivi pubblici: Renzi per la ...

Matteo Salvini a Porta a Porta non si presenta da solo. E Renzi subito : "Si è portato l'aiutino da casa" : Matteo Salvini non si presenta da solo da Bruno Vespa a Porta a Porta. Il leader leghista arriva nello studio Rai con tanto di dati, nello specifico un cartello, alla mano. Si tratta degli sbarchi per cui l'Italia è, con il nuovo governo giallo-rosso, è la meta preferita. I numeri parlano chiaro: gl

Migranti : Renzi - ‘Salvini parla solo di questo - è suo evergreen’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Io parlo di quota 100 e Salvini torna magicamente a parlare sempre mi Migranti. E’ il suo evergreen”. Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta. L'articolo Migranti: Renzi, ‘Salvini parla solo di questo, è suo evergreen’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Lega : Renzi - ‘Salvini mentitore - abbindola persone’** : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Salvini è un mentitore, abbindola le persone raccontando balle”. Matteo Renzi insiste, durante Porta a Porta, accusando Matteo Salvini di raccontare bugie a partire dal tema migranrti.L'articolo **Lega: Renzi, ‘Salvini mentitore, abbindola persone’** sembra essere il primo su CalcioWeb.