Manovra | Di Maio | ‘ambiente diventerà opportunità | più risorse’

Di Maio : "No nuove tasse nella Manovra" : 18.30 nella Manovra "non ci saranno nuove tasse, nemmeno quelle sulle sim telefoniche". Lo precisa il ministro degli Esteri e capo politico del M5S,Di Maio, su Facebook prima del CdM di stasera. Di Maio assicura "11 miliardi in più per i prossimi tre anni" sull'ambiente, "mezzo miliardo" per l'assegno unico alle famiglie, l'abolizione del superticket sanitario, la difesa di Quota 100che "resterà intatta". Inoltre: deducibilità Imu sui ...

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Avevamo detto che avremmo abolito il superticket sanitario e così sarà: perché curarsi è un diritto". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, capo politico del M5S, facendo il punto sulla Manovra in un lungo post a poche ore dal Cdm chiamato ad approvarla.

Manovra in confusione - scontro Di Maio-Renzi : Conte irritato: «Tutti stanno pensando ai propri orticelli». E vuole un «superbonus» per chi paga con le carte

Tre miliardi per il taglio del cuneo e stop al superticket. Ma sulla Manovra è scontro Di Maio-Renzi per Quota 100 : Il vertice di governo chiuso alle due di notte. Spunta anche il fondo per la famiglia. Italia Viva: abolire la misura voluta dalla Lega. M5S: non si tocca

Manovra - salta il Cdm. Di Maio : “Dobbiamo unire il Paese - non dividerlo. Troveremo soluzione con Pd” : Movimento Cinque Stelle e Partito democratico non trovano l'intesa sulla Manovra, in particolare su Quota 100: "Ritengo che, indipendentemente dalle diverse opinioni su alcuni temi, si possa sempre trovare un punto di incontro. Pertanto invito tutti a dialogare serenamente, con la necessità di dare immediate risposte ai cittadini", afferma Di Maio.Continua a leggere

Manovra - arriva il Fondo famiglia. Di Maio : “Quota 100 non si tocca - io non creo altri esodati” : Vertice di maggioranza nella notte a Palazzo Chigi per limare le ultime coperture della Manovra: partirà dal 2020 l'assegno unico da 240 euro al mese per ogni figlio all'interno di un "Fondo famiglia". Italia Viva propongono l'abolizione di Quopta 100 per recuperare risorse, ma Luigi Di Maio e Nunzia Catalfo fanno muro.Continua a leggere

Manovra : Di Maio - ‘Iva non deve aumentare come promesso’ : Foligno (Pg), 11 ott. (AdnKronos) – “Credo che in questo momento l’Italia abbia bisogno di una legge di Bilancio che prima di tutto non faccia aumentare l’Iva, lo abbiamo promesso agli italiani e si deve fare”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando a Foligno. L'articolo Manovra: Di Maio, ‘Iva non deve aumentare come promesso’ sembra essere il primo su CalcioWeb.